Ким Уайлд рассказала, как увидела пришельцев и вернулась в музыку
Сложно представить себе Ким Уайлд на передовой музыкальных баталий, но, если вернуться в 1981-й, именно там вы и обнаружите эту британскую
Сложно представить себе Ким Уайлд на передовой музыкальных баталий, но, если вернуться в 1981-й, именно там вы и обнаружите эту британскую
В этом году взошла звезда Ким Уайлд: невероятный успех песен Kids In America, Chequered Love и Cambodia не на шутку удивил тогда популярные музыкальные издания.
Внезапная мода на Ким Уайлд
Пребывающие под влиянием
Перечитывая хронику тех лет, доступную сегодня благодаря архивам испанских фанатов певицы, забавно видеть, как журналисты и музыкальные обозреватели стыдятся своего интереса к
«Как вы относитесь к тому, что стало модно любить Ким Уайлд?» — с тревогой вопрошал британский журнал The Face, законодатель тогдашней музыкальной моды.
Рассказывая о дебютном альбоме певицы, журналист New Musical Express Пол Морли стыдливо оправдывался: «Бог его знает, почему он мне нравится». После чего отчаянно пытался объяснить, что секрет привлекательности Ким в том, что она, мол, типичная девушка из соседнего подъезда.
В результате Морли перешел и на совсем бесцеремонный тон и спросил певицу: «Ты не чувствуешь себя игрушкой в руках музыкального бизнеса?».
«Я потратила немало времени, чтобы
«Эта статья в NME была написана с большой претензией и подспудно сводилась к следующему: ладно, сдаюсь,
«Словом, я вышла победителем из той битвы», — заключает певица.
«Я не могла тягаться с Мадонной»
Разобравшись с несговорчивыми критиками и музыкальными изданиями, Ким Уайлд выпустила 30 миллионов пластинок.
Она выступала на разогреве у таких гигантов, как Дэвид Боуи и Майкл Джексон во время их мировых турне, а двадцать ее хитов попали в «Топ 40».
Однако все изменилось в начале 1990-х, когда юные и жаждущие славы артисты потеснили ее на вершинах
«Я занималась этим с 20-ти лет. Когда мне исполнилось 36, казалось, что у всех получалось лучше, чем у меня. У новичков были амбиции, которых уже не было у меня», — вспоминает Ким.
«Когда появилась Мадонна, я почувствовала, что не могу тягаться с ней, и сказала себе. «А знаешь что?
Карьера садовника
После провала ее музыкального альбома Now & Forever, ставшего одним из худших в карьере певицы, в 1996-м году Ким Уайлд работала над постановкой мюзикла Tommy в Лондонском театре West End. Там она познакомилась с коллегой по мюзиклу Хэлом Фаулером, за которого вскоре вышла замуж.
По мнению певицы, уход из
Британская певица написала несколько книг о садоводстве, а также выступила в роли телеведущей в многосерийном шоу
«Меня всегда привлекали природа и мир растений, — рассказывает Ким, которая на заре своей музыкальной карьеры работала в цветочном магазине. — Это целительное занятие, оно дает терапевтический эффект и вдохновение».
Возвращение на музыкальный олимп
Два случайных события сыграли беспрецедентную роль в воскрешении музыкальной карьеры Ким Уайлд.
В 2002-м году певица записала совместный сингл Anyplace, Anytime, Anywhere с немецкой певицей Неной. Песня возглавила музыкальные
В 2012-м году, возвращаясь на поезде с рождественской вечеринки радиостанции Magic FM, бывшая явно навеселе Ким Уайлд осчастливила своих попутчиков тем, что распевала песни, неровной походкой прогуливаясь по вагону с оленьими рогами на голове. К счастью, не с настоящими, а с тряпочными.
Пассажиры засняли выходки Ким и выложили видео в интернет, где оно распространилось с невероятной скоростью. Придя в себя, Уайлд почувствовала невероятный стыд и унижение, однако вскоре выяснилось, что публика смеялась вовсе не над самой певицей, а над ее веселым и позитивным выступлением.
По мере того как количество просмотров видео росло, угасший интерес Уайлд к музыке вновь набирал обороты. В 2013-м году Ким выпустила альбом Christmas Сovers; в 2018-м вышел сборник Here Come the Aliens, оказавшийся первым с 1995-го года альбомом, состоящим из оригинальных композиций певицы.
Насыщенный звуками гитарного
Свое название альбом берет из текста песни «1969», содержащей космические шумы в духе
«Это был потрясающий опыт. Я не перестаю приходить в восторг, рассказывая о нем», — отмечает 57-летняя Ким Уайлд.
«Они смогут спасти нас от Апокалипсиса»
Встреча Ким с неопознанным объектом случилась на следующий день после смерти Майкла Джексона и вскоре после того, как певице пришлось обратиться за неотложной помощью.
«Я провела целый вечер в неотложке со своим сыном, — вспоминает Ким. — Тогда как раз случилась сильная вспышка эпидемии свиного гриппа, а у него подскочила температура».
Когда сыну стало получше, все вернулись домой, и Ким вышла в сад с бокалом вина.
«Я посмотрела в небо и увидела грандиозный мерцающий свет, пробивающийся сквозь тучу. Ярче лунного света, но похожий на него», — вспоминает Ким.
«Я позвала мужа и нашего приятеля, сказав, что это очень странно. Мы проследовали в глубину сада в поисках источника света, — продолжает певица. Неожиданно он переместился слева направо и обратно. Так он маячил несколько минут».
«Всякий раз, когда он двигался,
В конечном итоге неопознанный объект исчез, однако, по словам певицы, она каждый день смотрит в небо в надежде увидеть мерцающие лучи: «Я не могу прожить и дня без мысли об этом».
Она не нервничала, когда рассказывала об увиденном окружающим?
«Честно говоря, нет, — отвечает исполнительница, — хотя нашлись несколько человек, посмотревших на меня недоверчиво: «Пятница? Вечер? А вино было?».
«Однако на следующей неделе газеты Welwyn and Hatfield Times опубликовали интервью с другим очевидцем НЛО, которому удалось сфотографировать небо в тот самый вечер и показания которого полностью совпали с моими, — добавляет Ким. —
Во время встречи с НЛО исполнительница сохраняла спокойствие и в своей песне описывает пришельцев как безобидные создания: «Возможно, они смогут спасти нас от Апокалипсиса».
«Может быть, это очень наивно, — смеется Ким, — и почему бы им не разозлиться и не выдворить нас с нашей прекрасной планеты, которую мы постоянно разрушаем? Я не могу не согласиться с тем, что во многом наше поведение вызывает глубокие опасения».
«Я буду во всеоружии!»
Заядлая любительница фантастики («Возвращение» и «Инопланетянин» — любимые фильмы певицы), Уайлд создала образ, который является непосредственным воплощением идеи нового альбома, начиная от потрясающего художественного исполнения комиксов на рукавах ее костюма и заканчивая деталями театрализованного представления в предстоящем туре.
«У меня есть небольшой гардероб, состоящий из фантастических накидок и плащей», — говорит певица, которая выискивала эти необычные наряды на блошиных рынках.
«Мы планируем совместить в сценических образах фантастическую тематику и
Осмелимся предположить, что у Ким вновь появилось желание творить, пропавшее в начале 1990-х.
«Мне действительно удалось найти неожиданное решение. Я буду выступать так, как никогда бы раньше и не подумала», — признается исполнительница.
«Хочу удивить саму себя. Почему бы и нет? Мне скоро 60, но прежде, чем это случится, я сольюсь в танце с нашей прекрасной планетой», — рассуждает Ким.
«Я буду во всеоружии!» — обещает Ким Уайлд.
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