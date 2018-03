Ким Уайлд рассказала, как увидела пришельцев и вернулась в музыку

В этом году взошла звезда Ким Уайлд: невероятный успех песен Kids In America, Chequered Love и Cambodia не на шутку удивил тогда популярные музыкальные издания.

Пребывающие под влиянием панк-рока обозреватели из New Musical Express и Melody Maker не могли понять, как воспринимать эту чудную поп-певицу, дочь известного в 1960-х и теперь уже старомодного рок-н-рольного певца Марти Уайлда, соавтора ее синглов.

«Как вы относитесь к тому, что стало модно любить Ким Уайлд?» — с тревогой вопрошал британский журнал The Face, законодатель тогдашней музыкальной моды.

Рассказывая о дебютном альбоме певицы, журналист New Musical Express Пол Морли стыдливо оправдывался: «Бог его знает, почему он мне нравится». После чего отчаянно пытался объяснить, что секрет привлекательности Ким в том, что она, мол, типичная девушка из соседнего подъезда.

После провала ее музыкального альбома Now & Forever, ставшего одним из худших в карьере певицы, в 1996-м году Ким Уайлд работала над постановкой мюзикла Tommy в Лондонском театре West End. Там она познакомилась с коллегой по мюзиклу Хэлом Фаулером, за которого вскоре вышла замуж.

В 2002-м году певица записала совместный сингл Anyplace, Anytime, Anywhere с немецкой певицей Неной. Песня возглавила музыкальные хит-парады в Голландии, Германии и Австрии.

По мере того как количество просмотров видео росло, угасший интерес Уайлд к музыке вновь набирал обороты. В 2013-м году Ким выпустила альбом Christmas Сovers; в 2018-м вышел сборник Here Come the Aliens, оказавшийся первым с 1995-го года альбомом, состоящим из оригинальных композиций певицы.