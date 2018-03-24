МЧС просит воронежцев не выходить на опасный весенний лед на водоемах
Жителей Воронежа и области просят воздержаться от выхода на опасный весенний лед — соответствующее предупреждение опубликовано на сайте областного управления МЧС.
Жителей Воронежа и области просят воздержаться от выхода на опасный весенний лед — соответствующее предупреждение опубликовано на сайте областного управления МЧС.
Спасатели сообщают, что сейчас лед на водоемах в Воронежском регионе начал активно подтаивать, и уже не имеет зимней прочности — несмотря на снежную мартовскую погоду, на которую сетуют многие воронежцы. Специалисты отмечают, что выходить на лед весной опаснее, чем в начале зимы, поскольку тающий лед не трещит, а сразу проламывается под тяжестью человека. И если на воронежском водохранилище ледовое покрытие еще сохранило относительную прочность, то на реках в области, особенно с сильным течением, например, на Дону, Битюге, он стал совсем ломким
Спасатели напоминают, что если
Если же ЧП случилось с
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