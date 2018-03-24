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16:44 (мск), источник: 36on.ru

МЧС просит воронежцев не выходить на опасный весенний лед на водоемах

Жителей Воронежа и области просят воздержаться от выхода на опасный весенний лед — соответствующее предупреждение опубликовано на сайте областного управления МЧС.

Спасатели сообщают, что сейчас лед на водоемах в Воронежском регионе начал активно подтаивать, и уже не имеет зимней прочности — несмотря на снежную мартовскую погоду, на которую сетуют многие воронежцы. Специалисты отмечают, что выходить на лед весной опаснее, чем в начале зимы, поскольку тающий лед не трещит, а сразу проламывается под тяжестью человека. И если на воронежском водохранилище ледовое покрытие еще сохранило относительную прочность, то на реках в области, особенно с сильным течением, например, на Дону, Битюге, он стал совсем ломким из-за наступающего потепления.

Спасатели напоминают, что если все-таки вы провалились, следует первым делом сбросить сумки и все тяжелое, затем широко раскинуть руки, перевернуться на живот и постараться выбраться из воды на лед, а затем ползком и очень осторожно двигаться в сторону берега и подальше от опасного места. Все это следует делать как можно спокойнее, не паниковать и сохранять хладнокровие, помня о том, что даже не умеющий плавать человек способен некоторое время держаться на плаву за счет воздуха под одеждой — именно эти минуты и нужно использовать, чтобы выбраться из воды.

Если же ЧП случилось с кем-то другим и вы стали свидетелем, необходимо срочно позвонить по телефонам экстренных служб: 112, 101 или 8-(473)-277−99−00.

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