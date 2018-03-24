Воронежские медики пожаловались Владимиру Путину на организацию работы «скорой»

Сотрудники воронежской скорой помощи направили обращение на имя Владимира Путина с просьбой проконтролировать выполнение «майских указов» в службе скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в профсоюзе «Действие» в пятницу, 23 марта.

Медики недовольны тем, как организована работа службы и необходимостью выезжать на вызовы в составе неукомлектованных бригад, что противоречит установленным Минздравом нормам.

Сотрудники воронежской «скорой» фактически начали кампанию «итальянской забастовки» в конце февраля. В каждую смену от 8 до 12 сотрудников скорой помощи Воронежской области отказываются работать по одному и выезжать на вызов в бригаде, не укомплектованной вторым медработником, поскольку это противоречит нормам приказа Минздрава России № 388н, сообщили в профсоюзе.

Законодательно забастовка работников служб скорой помощи в России запрещена, однако, как отмечают в профсоюзе «Действие», в данном случае в юридическом смысле забастовки в Воронеже нет. Медики просто отказались работать с нарушением федеральных норм и перешли на работу по инструкции — с соблюдением установленных стандартов и правил, пояснили в профсоюзе.

— Речь идет о том, что работники отказываются работать с нарушением законодательства и вина за невыезд неукомплектованной бригады лежит на администрации станции. В целом же скорая помощь населению города оказывается в штатном режиме силами укомплектованных бригад, — подчеркивают врачи.

При этом в профсоюзе рассказали, что 23 марта руководство службы под угрозой выговора потребовало от одного из «отказников» подписать заявление об увольнение.

Нарушение норм «Порядка оказания скорой медицинской помощи», утвержденного Приказом Минздрава РФ от 20 июня 2013 г. № 388н, является в распространенной практикой в регионах, с сожалением констатируют в профсоюзе. Это вынуждает медиков идти на радикальные действия.