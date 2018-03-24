Посол РК доехал из Узбекистана в Казахстан на велосипеде
Дипломаты посольства Казахстана оседлали велосипеды и приняли участие в веломарафоне
Дипломаты посольства Казахстана оседлали велосипеды и приняли участие в веломарафоне
Как сообщает портал, 24 марта по инициативе акимата Шымкента и при поддержке посольства Казахстана в Узбекистане, состоялся велопробег по маршруту
Официальная церемония старта веломарофона прошла у памятника выдающемуся мыслителю казахского народа Абаю Кунанбаеву, установленного у нового здания посольства Казахстана в Ташкенте. Отмечается, что для участия в церемонии прибыла делегация из
Обращаясь к участникам велопробега, Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев отметил его важную роль в укреплении дружбы и сотрудничества между приграничными регионами двух республик. Посол отметил символичность проведения веломарофона в праздничные дни светлого праздника Наурыз, свидетельствующего об общих исторических и духовных корнях узбекского и казахского народов. В веломарофоне приняли участие 111 велосипедистов из Казахстана и около 40 из Узбекистана, которым надо было преодолеть маршрут протяженностью 125 километров.
В казахской команде были спортсмены из Шымкента, Тараза и Алматы. Юные велосипедисты из Узбекистана сопровождали спортсменов до границы с Казахстаном. Сотрудники дипмиссии Казахстана во главе с послом показали свои спортивные возможности и приняли непосредственное участие в велопробеге, оседлав спортивные велосипеды.
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