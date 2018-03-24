Посол РК доехал из Узбекистана в Казахстан на велосипеде

Источник: Tengrinews

Как сообщает портал, 24 марта по инициативе акимата Шымкента и при поддержке посольства Казахстана в Узбекистане, состоялся велопробег по маршруту Ташкент-Шымкент, посвященный «Году Узбекистана в Казахстане».

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Официальная церемония старта веломарофона прошла у памятника выдающемуся мыслителю казахского народа Абаю Кунанбаеву, установленного у нового здания посольства Казахстана в Ташкенте. Отмечается, что для участия в церемонии прибыла делегация из Южно-Казахстанской области во главе с заместителем акима Ерболом Садыром. В церемонии старта также приняли участие официальные лица с узбекской стороны, жители Ташкента и представители казахской диаспоры.

Обращаясь к участникам велопробега, Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев отметил его важную роль в укреплении дружбы и сотрудничества между приграничными регионами двух республик. Посол отметил символичность проведения веломарофона в праздничные дни светлого праздника Наурыз, свидетельствующего об общих исторических и духовных корнях узбекского и казахского народов. В веломарофоне приняли участие 111 велосипедистов из Казахстана и около 40 из Узбекистана, которым надо было преодолеть маршрут протяженностью 125 километров.