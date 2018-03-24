Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх»
Европарламент сразу же отреагировал на арест Савченко
Невеста Роналду показала, как учит детей плавать
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Сети обсуждают целующихся Брэда Питта и Дженнифер Энистон
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Автомобиль с пропаном прорвался на базу ВВС США и взорвался
Украинский телеканал извинился за Крым – СМИ
В Сети обсуждают целующихся Брэда Питта и Дженнифер Энистон
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Лондон пошел на уступку Москве по делу Скрипаля – СМИ
МО Германии: Путин давно перестал быть партнёром
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
45Состоялись выборы президента России
21:51 (мск), источник: Tengrinews

Посол РК доехал из Узбекистана в Казахстан на велосипеде

Дипломаты посольства Казахстана оседлали велосипеды и приняли участие в веломарафоне Ташкент-Шымкент, пишет Nuz.uz.

Источник: Tengrinews

Как сообщает портал, 24 марта по инициативе акимата Шымкента и при поддержке посольства Казахстана в Узбекистане, состоялся велопробег по маршруту Ташкент-Шымкент, посвященный «Году Узбекистана в Казахстане».

Читайте также
Юная пианистка из Актау произвела фурор в Дубае

Официальная церемония старта веломарофона прошла у памятника выдающемуся мыслителю казахского народа Абаю Кунанбаеву, установленного у нового здания посольства Казахстана в Ташкенте. Отмечается, что для участия в церемонии прибыла делегация из Южно-Казахстанской области во главе с заместителем акима Ерболом Садыром. В церемонии старта также приняли участие официальные лица с узбекской стороны, жители Ташкента и представители казахской диаспоры.

Обращаясь к участникам велопробега, Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев отметил его важную роль в укреплении дружбы и сотрудничества между приграничными регионами двух республик. Посол отметил символичность проведения веломарофона в праздничные дни светлого праздника Наурыз, свидетельствующего об общих исторических и духовных корнях узбекского и казахского народов. В веломарофоне приняли участие 111 велосипедистов из Казахстана и около 40 из Узбекистана, которым надо было преодолеть маршрут протяженностью 125 километров.

В казахской команде были спортсмены из Шымкента, Тараза и Алматы. Юные велосипедисты из Узбекистана сопровождали спортсменов до границы с Казахстаном. Сотрудники дипмиссии Казахстана во главе с послом показали свои спортивные возможности и приняли непосредственное участие в велопробеге, оседлав спортивные велосипеды.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Организаторы фестиваля воздухоплавателей устроили незабываемое шоу в Шымкенте
Трамп задумался о высылке российских дипломатов
Футболистов сборной нашли в баре после разгрома от Бразилии
Песков: Путин никому не позволит заступать за красные линии
«Антонов» ищет лазейку для сотрудничества с Россией
Павел Грудинин записал видеоролик со сбриванием усов
Константин Райкин попал в базу данных сайта «Миротворец»
Финская полиция получила запрос на экстрадицию Пучдемона
Спорт
У французов — золото и рекорд, у России — снова две квоты Итоги соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате мире в Милане
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Леди
Ленивый спорт: как убрать живот с помощью цветов и шоколадки Грядет очередной понедельник и новое обещание взять свою фигуру в руки и сделать ее идеальной к пляжному сезону
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь