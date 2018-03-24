В Волоколамске после истории с мусором пройдет масштабная диспансеризация

«С понедельника в Волоколамске начинается диспансеризация всего детского населения. Хотим провести дополнительную углубленную диспансеризацию. Детей будут обследовать с согласия родителей, а взрослые могут обращаться сами, выразив такое желание», — сказал Марков.

На территории подмосковного «Ядрово» в районе Волоколамска ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.