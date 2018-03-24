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17:04 (мск), источник: РИА Новости

В Волоколамске после истории с мусором пройдет масштабная диспансеризация

ВОЛОКОЛАМСК (Московская область), 24 мар — РИА Новости. С понедельника в Волоколамске начинается масштабная диспансеризация, сообщил журналистам министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

«С понедельника в Волоколамске начинается диспансеризация всего детского населения. Хотим провести дополнительную углубленную диспансеризацию. Детей будут обследовать с согласия родителей, а взрослые могут обращаться сами, выразив такое желание», — сказал Марков.

По его словам, диспансеризация продлится два-три месяца.

На территории подмосковного «Ядрово» в районе Волоколамска ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

В кризисе «Ядрово» виноваты лоббисты устаревших «западных технологий»
Во время загрузки произошла ошибка.
16:27 (мск)© Ньюстюб
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