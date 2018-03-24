На красной дорожке Каннского кинофестиваля будут запрещены селфи
Со слов Тьерри Фремо, селфи на красной дорожке создают во время мероприятия «неуместный беспорядок».
Со слов Тьерри Фремо, селфи на красной дорожке создают во время мероприятия «неуместный беспорядок».
В этом году на красной дорожке Каннского кинофестиваля будет нельзя делать селфи. О нововведениях сообщил директор кинофестиваля Тьерри Фремо. С его слов, селфи на красной дорожке создают во время мероприятия «неуместный беспорядок».
Так же Фремо сообщил, что в этом году будут отменены
71-й Международный Каннский кинофестиваль откроется 8 мая 2018 года. Жюри конкурса возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.
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