Более 880 фур ожидают въезда в Литву
По состоянию на 16.00 24 марта, на
По состоянию на 16.00 24 марта, на
24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 880 грузовиков ожидают на границе въезда в Литву. Такая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.
По состоянию на 16.00 24 марта, на
Въезда в Латвией ожидают более 610 большегрузов: в пунктах пропуска «Урбаны» — более 300, в «Григоровщине» — более 310.
На границе с Польшей не такие большие очереди, наибольшее количество грузовиков в пункте пропуска «Брузги» — более 90. На границе с Украиной очередей нет.
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