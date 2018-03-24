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19:03 (мск), источник: БЕЛТА

Более 880 фур ожидают въезда в Литву

По состоянию на 16.00 24 марта, на белорусско-литовской границе находятся более 880 фур. В пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди более 350 машин, в «Привалке» — более 180, в «Беняконях» — свыше 170, в пункте «Котловка» — более 180.

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 880 грузовиков ожидают на границе въезда в Литву. Такая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 16.00 24 марта, на белорусско-литовской границе находятся более 880 фур. В пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди более 350 машин, в «Привалке» — более 180, в «Беняконях» — свыше 170, в пункте «Котловка» — более 180.

Въезда в Латвией ожидают более 610 большегрузов: в пунктах пропуска «Урбаны» — более 300, в «Григоровщине» — более 310.

На границе с Польшей не такие большие очереди, наибольшее количество грузовиков в пункте пропуска «Брузги» — более 90. На границе с Украиной очередей нет.

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