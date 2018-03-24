Жителям Сочитен не хватает транспорта до Кишинёва

Как утверждают сельчане, по документам на маршруте числятся пять микроавтобусов.



«Очень часто опаздываем на работу. Там нас никто не спрашивает, есть ли у нас транспорт. Наших работодателей не волнует, сложно ли нам добираться в город».



«Получаем следующие объяснения: маршрутки сломаны или водители не вышли на работу. И так каждый раз», — cказал мэр Сочитен Виктор Голоман.



Министерство экономики и инфраструктуры обещало решить вопрос. В понедельник перевозчика проверит Национальное агенство автотранспорта.



«Если обнаружат нарушения, администратор будет оштрафован. Если же проблема не решится, Агентство автотранспорта отзовёт у перевозчика лицензию», — cообщил госсекретарь Министерства экономики и инфраструктуры Сергей Букэтару.