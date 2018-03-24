Жителям Сочитен не хватает транспорта до Кишинёва
Жители Сочитен требуют ввести дополнительный транспорт на маршрут до Кишинёва. Сейчас из села в столицу ходят два микроавтобуса.
Жители Сочитен требуют ввести дополнительный транспорт на маршрут до Кишинёва. Сейчас из села в столицу ходят два микроавтобуса.
При том, что почти 80% местных жителей работают в городе.
Как утверждают сельчане, по документам на маршруте числятся пять микроавтобусов.
«Очень часто опаздываем на работу. Там нас никто не спрашивает, есть ли у нас транспорт. Наших работодателей не волнует, сложно ли нам добираться в город».
«Получаем следующие объяснения: маршрутки сломаны или водители не вышли на работу. И так каждый раз», — cказал мэр Сочитен Виктор Голоман.
Министерство экономики и инфраструктуры обещало решить вопрос. В понедельник перевозчика проверит Национальное агенство автотранспорта.
«Если обнаружат нарушения, администратор будет оштрафован. Если же проблема не решится, Агентство автотранспорта отзовёт у перевозчика лицензию», — cообщил госсекретарь Министерства экономики и инфраструктуры Сергей Букэтару.
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