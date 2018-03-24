Жесть: на месте Таштюрьмы построят парковую зону
В столице на месте знаменитой Ташкентской тюрьмы (СИЗО № 1) планируется создать парковую зону для отдыха, сообщает корреспондент со ссылкой на
В столице на месте знаменитой Ташкентской тюрьмы (СИЗО № 1) планируется создать парковую зону для отдыха, сообщает корреспондент со ссылкой на
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В столице на месте знаменитой Ташкентской тюрьмы (СИЗО № 1) планируется создать парковую зону для отдыха, сообщает корреспондент со ссылкой на
В январе этого года всех заключенных Таштюрьмы перевели в современный следственный изолятор, построенный на территории Зангиатинского района Ташкентской области.
Теперь здание и всю рядом находящуюся инфраструктуру передадут в собственность столичной администрации, которая и должна заняться созданием парковой зоны. Хокимият получил на это три месяца.
Следственный изолятор № 1 города Ташкента был построен еще при царской России в 1891 году из камня. На сегодняшний день комплекс из четырех корпусов, связанных с друг другом с помощью подземных и наземных коридоров, перестал отвечать современным требованиям и международным стандартам.
Остается загадкой, как отнесутся ташкентцы к появлению парковой зоны с такой историей. Возможно лучше было бы создать здесь своеобразный экскурсионный парк по зданию тюрьмы. Такие аттракционы, например, есть в США, где всем желающим показывают знаменитую тюрьму Алькатрас.
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