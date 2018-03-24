Число случаев заболевания туберкулёзом в Молдове сократилось

«Я простудился, обратился к врачу. Он отправил меня на рентген. Мне сказали, что у меня левосторонняя пневмония. Пролежал в больнице десять дней. А затем мне сказали, что это туберкулёз», — рассказал один из заболевших.



«Один из моих шуринов рассказал, что у него туберкулёз, поэтому я тоже решил провериться. Врач посмотрел мой рентген и сказал, что у меня проблемы с лёгкими.»



Врачи предупреждают, при первых же симптомах болезни, необходимо обратиться за помощью. Не изолированный вовремя пациент может заразить ещё 10 человек. Эта женщина находится на лечении уже полгода. Она заразила туберкулёзом мужа и дочь.



Наибольшее число заболеваний зафиксировали в Новоаненском, Криулянском, Флорештском и Ниспоренском районах.



«Это говорит о качественной работе службы. Задействованы и врачи скорой помощи, и местная администрация. Медики обследуют всех граждан с подозрительными симптомами и вовремя ставят диагноз», — cказала координатор программы борьбы с туберкулезом Валентина Вилк.



В Кишинёве в прошлом году зарегистрировали 800 случаев.



«Главные факторы возникновения болезни — недоедание, антисанитарные условия, бедность, а также употребление алкоголя и курение», — cообщила глава Центра общественного здоровья Луминица Сувейкэ.



24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.