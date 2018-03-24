Штормовое предупреждение: в восьми регионах Казахстана ожидаются паводки
В нескольких областях ожидаются сильные осадки, порывистый ветер, а также гололед и туман.
В нескольких областях ожидаются сильные осадки, порывистый ветер, а также гололед и туман.
АСТАНА, 24 мар — Sputnik. Паводки могут сформироваться в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской,
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Такая же ситуация сложится
В Жамбылской области
В Таразе
Днем 25 марта в Акмолинской области местами ожидаются сильные осадки, сутки 25 марта местами гололед, метель, туман, ветер
В Кокшетау 25 марта ожидаются временами осадки (снег, дождь), гололед, туман.
Ночью 25 марта в Кызылординской области местами ожидаются южный,
Сутки 25 марта в Костанайской области ожидаются местами туман, гололед, низовая метель, ветер — 15−20 м/с.
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