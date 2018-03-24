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21:47 (мск), источник: Sputniknews.kz

Штормовое предупреждение: в восьми регионах Казахстана ожидаются паводки

В нескольких областях ожидаются сильные осадки, порывистый ветер, а также гололед и туман.

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Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 24 мар — Sputnik. Паводки могут сформироваться в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

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26—30 марта на отдельных реках Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областей в связи с сохранением положительного температурного фона и снеготаянием ожидается формирование паводка, местного стока, возможны разливы и подтопления.

Такая же ситуация сложится 26—27 марта на отдельных реках Северо-Казахстанской и Павлодарской областей, 25—30 марта на отдельных реках Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областей, 26 марта на реке Сырдарья (в пределах Кызылординской области).

В Жамбылской области 25—26 марта ожидается юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, местами 15−20, порывы — 23−28 м/с.

В Таразе 25—26 марта ожидается юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, порывы — 15−20, временами 23−28 м/с.

Днем 25 марта в Акмолинской области местами ожидаются сильные осадки, сутки 25 марта местами гололед, метель, туман, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, местами 15−20 м/с.

В Кокшетау 25 марта ожидаются временами осадки (снег, дождь), гололед, туман.

Ночью 25 марта в Кызылординской области местами ожидаются южный, юго-западный ветер — 15−20 м/с, днем 25 марта на большей части области ветер — 15−20, местами 23−28 м/с, гроза, шквал.

Сутки 25 марта в Костанайской области ожидаются местами туман, гололед, низовая метель, ветер — 15−20 м/с.

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