Акцию «Час Земли» провели в Казахстане
Во всем мире прошла акция «Час Земли». Наша страна также приняла в ней участие, передает телеканал «Хабар 24».
Во всем мире прошла акция «Час Земли». Наша страна также приняла в ней участие, передает телеканал «Хабар 24».
Ровно на 60 минут знаковые здания практически всех областей Казахстана погрузились в темноту.
«Час Земли» — это международное событие. Таким образом Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет в знак неравнодушия к будущему планеты. Отметим, что ежегодно в мероприятии участвует свыше двух миллиардов человек из 175 государств.
В Алматы в этом году отключили подсветки телебашни «Кок-Тобе» и здание акимата. А в столице ровно в 20:30 погасли фасады у Дворца мира и согласия, столичного цирка, монумента «Байтерек», Дворца независимости и многих других сооружений.
«Важно не только выключить свет на час, сэкономить электричество, но и обратить внимание населения на проблему потепления климата, на то, чтобы вести себя бережливо к окружающей среде, призывать население не просто экономить, а то, что мы говорим — не мусорить, разумнее использовать воду, участвовать в экологических акциях, сажать деревья», — говорит председатель правления ОЮЛ «Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Global» Салтанат Рахимбекова.
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