Акцию «Час Земли» провели в Казахстане

Источник: Newtimes.kz

Ровно на 60 минут знаковые здания практически всех областей Казахстана погрузились в темноту.

«Час Земли» — это международное событие. Таким образом Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет в знак неравнодушия к будущему планеты. Отметим, что ежегодно в мероприятии участвует свыше двух миллиардов человек из 175 государств.

В Алматы в этом году отключили подсветки телебашни «Кок-Тобе» и здание акимата. А в столице ровно в 20:30 погасли фасады у Дворца мира и согласия, столичного цирка, монумента «Байтерек», Дворца независимости и многих других сооружений.