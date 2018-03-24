Москва присоединилась к всемирной акции «Час Земли»
Подсветка отключилась на 1900 зданиях столицы.
Подсветка отключилась на 1900 зданиях столицы.
Москва приняла участие во всемирной акции «Час Земли». В этом году подсветку отключили в парках, усадьбах, на музеях и храмах, театрах и университетах. Одними из главных участников акции в столице стали Кремль, комплекс
В 2017 году их было немногим больше 1000. В это число попадают Кремль, комплекс
В России лозунгом «Часа Земли» в 2018 году стал «Голосуй за природу». Он связан с прошедшими президентскими выборами и призван обратить внимание жителей страны на проблемы экологии.
Самому активному городу — участнику «Часа Земли» будет присвоено звание столицы акции. В 2017 году ей стал Сургут, с которым соперничали Тамбов и Мурманск.
Привлечение внимания к проблемам экологии — главная цель акции, которую в 2007 году в Сиднее запустил Всемирный фонд дикой природы. Уже через год акцию поддержали на всей планете. В 2018 году в акции участвуют 7000 городов 184 стран.
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