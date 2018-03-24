Космонавты выключили свет на МКС в рамках акции «Час Земли»

«Российский сегмент Международной космической станции присоединяется к акции “Час Земли”. Мы с Олегом (Артемьевым) выключили свет в модуле “Звезда” в знак неравнодушия к будущему нашей планеты. Включенными остались только компьютеры управления, без которых мы не можем обойтись…», — написал Шкаплеров на своей странице в подписи к фотографии модуля «Звезда».

Крупнейшая в мире экологическая акция «Час Земли» проходит в этом году 24 марта. Мероприятие традиционно проводится для того, чтобы привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды, в знак неравнодушия к будущему планеты.