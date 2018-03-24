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21:39 (мск), источник: РИА Новости

Космонавты выключили свет на МКС в рамках акции «Час Земли»

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в соцсети «ВКонтакте» фотографию российского сегмента МКС с выключенным в рамках акции «Час Земли» светом.

«Российский сегмент Международной космической станции присоединяется к акции “Час Земли”. Мы с Олегом (Артемьевым) выключили свет в модуле “Звезда” в знак неравнодушия к будущему нашей планеты. Включенными остались только компьютеры управления, без которых мы не можем обойтись…», — написал Шкаплеров на своей странице в подписи к фотографии модуля «Звезда».

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Крупнейшая в мире экологическая акция «Час Земли» проходит в этом году 24 марта. Мероприятие традиционно проводится для того, чтобы привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды, в знак неравнодушия к будущему планеты.

Агентство «РИА Новости» медиагруппы «Россия сегодня» оказывает информационную поддержку «Часу Земли-2018», выступая официальным информационным агентством акции. Знаменитый символ агентства на Зубовском бульваре в Москве — земной шар и слова «Россия сегодня» — погас в 20.30 мск одновременно со всеми известными зданиями и памятниками мира.

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