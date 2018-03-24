Тысячи городов по всему миру приняли участие в акции «Час Земли»

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — В рамках акции «Час Земли» вечером в субботу погас свет в семи тысячах городов по всему миру; среди прочих погрузилось во тьму здания оперного театра в Сиднее, который положил начало этой традиции в 2007 году.