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24 марта, источник: Интерфакс

Тысячи городов по всему миру приняли участие в акции «Час Земли»

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — В рамках акции «Час Земли» вечером в субботу погас свет в семи тысячах городов по всему миру; среди прочих погрузилось во тьму здания оперного театра в Сиднее, который положил начало этой традиции в 2007 году.

Источник: Reuters

Подсветку выключили на тысячах зданий по всему миру — на Воротах Индии в Нью-Дели, мечети шейха Зайда в Абу-Даби и московском Кремле.

В этом году экологическая акция достигла рекордных масштабов: в ней приняли участие больше 180 стран и около 2 млрд человек.

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Сидней (Австралия)
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