СМИ: умерла победительница первого «Евровидения»
Певице Лиз Ассии было 94 года.
Певице Лиз Ассии было 94 года.
ТАСС, 24 марта. Швейцарская эстрадная певица Лиз Ассиа, выигравшая первый конкурс «Евровидение» (1956 года), умерла в субботу в возрасте 94 лет в больнице в кантоне Цюрих. Об этом газете Blick сообщил бывший секретарь певицы Жан Айхенбергер.
Победа в 1956 году на первом конкурсе «Евровидение», где она исполнила композицию Refrain, стала для Ассиа самым большим успехом в карьере. В последующем певицу часто приглашали на конкурс в качестве почетной гостьи. Также в 1950-е Ассиа снялась в нескольких фильмах.
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