В высокогорном грузинском регионе Аджария выпал красный снег

Источник: БЕЛТА

По уверениям специалистов, до Грузии ветры донесли частицы пыли со Средиземноморья. Осадки с частицами пыли отмечались не только в Грузии, но и в некоторых районах Краснодарского края России.

Частицы мелкой пыли, как отмечают очевидцы, не только выпали вместе со снегом, но и висят в воздухе, а небо над некоторыми территориями Грузии затянуло желтой дымкой.