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10:33 (мск), источник: БЕЛТА

В высокогорном грузинском регионе Аджария выпал красный снег

Это аномальное природное явление специалисты объясняют песчаными бурями в Северной Африке и в странах Ближнего Востока.

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Источник: БЕЛТА

По уверениям специалистов, до Грузии ветры донесли частицы пыли со Средиземноморья. Осадки с частицами пыли отмечались не только в Грузии, но и в некоторых районах Краснодарского края России.

Частицы мелкой пыли, как отмечают очевидцы, не только выпали вместе со снегом, но и висят в воздухе, а небо над некоторыми территориями Грузии затянуло желтой дымкой.

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Синоптики уверяют, что красный снег и красный дождь не опасны ни для здоровья людей, ни для природы.

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