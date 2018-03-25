Фигурист Максим Траньков попросил краевые власти вернуть открытый каток к УДС «Молот»

Воспитанник пермской школы фигурного катания, олимпийский чемпион Игр в Сочи в 2014 году в парном фигурном катании Максим Траньков рассказал, что сам много занимался на катке около ледового дворца и выразил уверенность, что его необходимо вернуть.
— Здесь, около ледового дворца, заливался открытый каток. Сейчас я с большим сожалением увидел, что его больше нет, и мне, может быть, даже хотелось бы обратиться к руководству Пермского края, к руководству спортивному, чтобы все-таки продолжать делать открытые катки, чтобы фигурное катание, хоккей и конькобежный спорт были более доступны, чтобы не только «Юность» заливали. Мотовилиха — огромный район, где люди могли бы приходить вечером с детьми кататься, не сидеть дома. Здесь был прекрасный, огромный каток залит, и мы на нем занимались, оттачивали какое-то свое мастерство, тогда начальное, — сказал Максим Траньков.
Выдающийся пермский спортсмен впервые приехал в родной город как участник ледового шоу Ильи Авербуха. Мероприятие проходило в УДС «Молот», благодаря чему фигурист и увидел, что катка его детства больше нет.
Отметим, что в минувшую зиму в Перми работало семь муниципальных катков, которые посетили более 11 тыс. человек.
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