«Луч-Энергия» спасся от поражения в добавленное время
Счет в матче со «Спартаком-2» — 1:1.
Счет в матче со «Спартаком-2» — 1:1.
В Футбольной национальной лиге «ФНЛ» состоялись матчи 29-го тура. «Луч-Энергия» в субботу открыл домашнюю серию игр из трех матчей поединком против «Спартака-2» из Москвы. Соперник располагался выше в турнирной таблице всего в трех очках, и в случае победы владивостокцы настигали москвичей, сообщает РИА VladNews.
«Желто-синих» постоянно «гнали» вперед около полутора тысяч болельщиков.
После перерыва «тигры» заиграли активнее. Мяч чаще гостил на половине поля «Спартака-2», но до голевых моментов дело не доходило. Время таяло, казалось, что цифры на табло останутся неизменными.
Однако в добавленное время новый защитник «Луча» Сослан Таказов неожиданным ударом
Наши земляки остались на уже привычном 15-м месте.
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