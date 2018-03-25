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06:01 (мск), источник: VLADNEWS

«Луч-Энергия» спасся от поражения в добавленное время

Счет в матче со «Спартаком-2» — 1:1.

В Футбольной национальной лиге «ФНЛ» состоялись матчи 29-го тура. «Луч-Энергия» в субботу открыл домашнюю серию игр из трех матчей поединком против «Спартака-2» из Москвы. Соперник располагался выше в турнирной таблице всего в трех очках, и в случае победы владивостокцы настигали москвичей, сообщает РИА VladNews.

«Желто-синих» постоянно «гнали» вперед около полутора тысяч болельщиков.

Первый тайм проходил в позиционной борьбе с заметным преимуществом гостей, но практически без острых моментов. Тайм катился к нулевой ничьей, когда один из нападающих гостей нанес мощный удар с дальнего расстояния. Наш вратарь Егор Шамов среагировал с запозданием, и мяч впритирку со штангой влетел в ближний угол — 0:1.

После перерыва «тигры» заиграли активнее. Мяч чаще гостил на половине поля «Спартака-2», но до голевых моментов дело не доходило. Время таяло, казалось, что цифры на табло останутся неизменными.

Однако в добавленное время новый защитник «Луча» Сослан Таказов неожиданным ударом из-за пределов штрафной вколотил мяч в «девятку» — 1:1. В оставшееся минуты «Луч-Энергия» мог и выиграть. В одной из последних атак мяч влетел в ворота гостей, гол был не засчитан, зафиксированы нарушение правил со стороны хозяев.

Наши земляки остались на уже привычном 15-м месте.

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