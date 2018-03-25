Новый «космический холодильник» разработают для МКС к марту 2019 года

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Новый «космический холодильник» обеспечит сохранение температуры биоматериала в диапазоне от —20 до —5 градусов Цельсия в течение 12 часов, будет весить около трех с половиной килограммов и сможет использоваться не менее чем в пяти космических полетах.

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«Термосумка “Возврат” предназначена для спуска на Землю замороженного биоматериала, полученного в ходе проведения эксперимента “ИММУНО” на российском сегменте МКС и других экспериментов. Сейчас заканчивается процесс изготовления летных образцов», — рассказал РИА Новости представитель ИМБП.

«Действительно, по заказу нашего предприятия в ИМБП разрабатывается пассивный термостат, который будет аналогичен возвращаемому контейнеру КВ-03 под названием «Термосумка «Возврат», изделие будет готово к марту 2019 года», — подтвердили в пресс-центре РКК «Энергия».

Сейчас доставка проб с российского сегмента МКС осуществляется на возвращаемом контейнере КВ-03. Новая разработка оснащена более прочным корпусом, который позволяет сохранить температуру замороженного биоматериала постоянной.

Компактный холодильник позволит сохранять первородный вид образцов и доставлять их на Землю в надлежащем состоянии.

«В составе сумки имеется блок аккумулятора холода с шестью цилиндрическими гнездами, предназначенными для размещения в них шприцев с биологическими образцами. Конструкция блока обеспечивает возможность замораживания биообразцов в холодильнике “Криогем-03” за 48 часов до температуры не менее минус 20 градусов Цельсия. Гарантийный срок службы — пять лет от даты изготовления», — заключил представитель ИМБП.

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