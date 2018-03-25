Новый «космический холодильник» разработают для МКС к марту 2019 года
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Уникальная компактная термосумка, позволяющая привозить на российский сегмент МКС охлажденные биоматериалы и возвращать обратно на Землю готовые результаты научных исследований в замороженном виде, будет разработана к марту 2019 года, сообщили РИА Новости разработчики изделия — Институт
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