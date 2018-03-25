Во Владивостоке в бухте Диомид прошла трогательная спасательная операция

Источник: Вести Приморье

Дайвер клуба «Sea Frog» Александр Топоров спас больного тюлененка. Возраст детеныша около трех недель. Бедолагу отвезли в реабилитационный центр «Тюлень» к Лоре Белоиван. Это оказалась девочка. Страдает простудой и не может самостоятельно питаться.

Тюленя назвали Валерией, хотя первоначально, при спасении, дайвер Александр полз к ней на четвереньках со словами «Валерка, стой!».

Сегодня в реабилитационном центре на больничном уже два тюленя: накануне в соседней бухте Улисс спасли четырехнедельного «парня».