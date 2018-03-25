Во Владивостоке в бухте Диомид прошла трогательная спасательная операция
Дайвер клуба «Sea Frog» Александр Топоров спас больного тюлененка. Возраст детеныша около трех недель. Бедолагу отвезли в реабилитационный центр «Тюлень» к Лоре Белоиван. Это оказалась девочка. Страдает простудой и не может самостоятельно питаться.
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