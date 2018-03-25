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05:45 (мск), источник: VLADNEWS

Дожди накроют Приморье в середине следующей неделе

Настоящая весна наступила в крае.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 49% 764 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: VLADNEWS

В начале следующей неделе Приморье будет находится во власти китайских циклонов, которые будут двигаться на Хабаровский край, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Ночью температурный фон будет держаться в пределах +4…-1 °С, в горных районах до -10 °С. Днем будет тепло, в континентальных районах воздух прогреется до +14…+22 °С, на побережье будет выноситься морской прохладный воздух, максимальная температура +5…+13 °С.

В средине недели в крае пройдут дожди различной интенсивности. Фронтальная облачность уменьшит как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев. Ночь станет теплее, а день прохладнее на 35 градусов предыдущих суток.

Во Владивостоке преимущественно облачно, временами туман, возможна морось. Ветер свежий. Фон ночных температур +1…+4 °С, дневных +6…+10 °С.

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