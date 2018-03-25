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09:08 (мск), источник: СуперОмск

Любовь Успенская опубликовала видео с борта Москва-Омск, где случился скандал

Певица Любовь Успенская в своем Instagram опубликовала видеоролик, снятый на борту Москва-Омск, с которого ее сняли.

Напомним, между стюардессой и певицей разыгрался конфликт из-за собачки. Согласно правилам авиакомпании, животное необходимо посадить в переноску, тогда так Успенская намеревалась пройти в салон с собакой на руках.

В СМИ сообщили, что певица оттолкнула бортпроводницу, а та сообщила о случившемся командиру экипажа, который принял решение снять пассажирку с рейса. Успенская успела в Омск на собственный концерт, пересев на другой самолет.

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На обнародованном певицей видео запечатлен отрезок разговора бортпроводницы и сотрудника полиции. Стюардесса ответила полицейскому, что не заметила признаков алкогольного опьянения у пассажирки. «Она попросила меня пропустить повышенным тоном и отталкивала меня», — рассказала полиции бортпроводница.

Успенская считает, что не устраивала скандал, при этом у не есть претензии к стюардессе.

«Вот какая я нарушитель закона в самолёте компании “Аэрофлот”, столько лет летаю, всегда с удовольствием, никогда ни одного негатива, и вот нашлась одна, которая наливает подряд всем алкоголь, люди бедные напиваются и всё нормально, и всё из-за кого, но поверьте, что все, кто присутствовал при этом были в шоке, но ведь это компания и они должны молчать, быть солидарными, очень гнусный поступок, я ведь летела на тур, могла ведь назло вывести своих музыкантов из самолёта, тогда бы вывели всех пассажиров из самолета, надолго, я бы этого не допустила, а компания легко бы это сделала, позор!», — пишет певица на своей странице.

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Директор Любови Успенской Виталий Макаров заявил, что артистка подаст в суд на представителей компании. Успенская утверждает, что была трезва и не грубила членам экипажа.

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