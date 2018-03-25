Любовь Успенская опубликовала видео с борта Москва-Омск, где случился скандал

«Вот какая я нарушитель закона в самолёте компании “Аэрофлот”, столько лет летаю, всегда с удовольствием, никогда ни одного негатива, и вот нашлась одна, которая наливает подряд всем алкоголь, люди бедные напиваются и всё нормально, и всё из-за кого, но поверьте, что все, кто присутствовал при этом были в шоке, но ведь это компания и они должны молчать, быть солидарными, очень гнусный поступок, я ведь летела на тур, могла ведь назло вывести своих музыкантов из самолёта, тогда бы вывели всех пассажиров из самолета, надолго, я бы этого не допустила, а компания легко бы это сделала, позор!», — пишет певица на своей странице.