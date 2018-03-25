Любовь Успенская опубликовала видео с борта Москва-Омск, где случился скандал
Певица Любовь Успенская в своем Instagram опубликовала видеоролик, снятый на борту
Певица Любовь Успенская в своем Instagram опубликовала видеоролик, снятый на борту
Напомним, между стюардессой и певицей разыгрался конфликт
В СМИ сообщили, что певица оттолкнула бортпроводницу, а та сообщила о случившемся командиру экипажа, который принял решение снять пассажирку с рейса. Успенская успела в Омск на собственный концерт, пересев на другой самолет.
На обнародованном певицей видео запечатлен отрезок разговора бортпроводницы и сотрудника полиции. Стюардесса ответила полицейскому, что не заметила признаков алкогольного опьянения у пассажирки. «Она попросила меня пропустить повышенным тоном и отталкивала меня», — рассказала полиции бортпроводница.
Успенская считает, что не устраивала скандал, при этом у не есть претензии к стюардессе.
«Вот какая я нарушитель закона в самолёте компании “Аэрофлот”, столько лет летаю, всегда с удовольствием, никогда ни одного негатива, и вот нашлась одна, которая наливает подряд всем алкоголь, люди бедные напиваются и всё нормально, и всё
Директор Любови Успенской Виталий Макаров заявил, что артистка подаст в суд на представителей компании. Успенская утверждает, что была трезва и не грубила членам экипажа.
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