Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх»
«США не подставятся — боятся войны»: Кедми об угрозах Мэй РФ
Невеста Роналду показала, как учит детей плавать
Лукашенко дал совет молодежи, «если вы ненавидите все русское»
Дима Билан успокоил поклонников, волнующихся о его здоровье
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Британцы признались, что нахимичили с «Новичком»: РФ нужен отчет
Трамп публично извинился перед Путиным
Автомобиль с пропаном прорвался на базу ВВС США и взорвался
Украинский телеканал извинился за Крым – СМИ
Как Елена Перминова выглядит в купальнике
Дима Билан успокоил поклонников, волнующихся о его здоровье
Лондон пошел на уступку Москве по делу Скрипаля – СМИ
МО Германии: Путин давно перестал быть партнёром
Махинации жены японского премьера могут обернуться его отставкой
Рядом с Кадыровым замечен фигурант уголовных дел
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
10Sony назвал победителей World Photography Awards
09:09 (мск), источник: ИА Башинформ

Названы запретные места и сроки для рыбалки в Башкирии в этом году

УФА, 25 мар 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Башкирии Средневолжского территориального управления Росрыболовства напоминает об изменениях в правила рыболовства.

Так, изменились запретные сроки для вылова водных биоресурсов при любительском и спортивном рыболовстве: с 25 апреля по 5 июня — повсеместно, в Павловском водохранилище, в Нижнекамском водохранилище с впадающими в него реками рыбалка возможна одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более двух штук у одного гражданина вне мест нереста.

С 1 октября по 1 мая рыбалка запрещена на зимовальных ямах. Кроме того, запрещается с 15 апреля по 15 июня передвижение по водоемам с использованием каких-либо плавсредств для ловли рыбы.

Изменения коснулись и видов рыбы, запрещенной к вылову. Помимо осетра русского, кумжи (форели), тайменя, хариуса, добавилась и стерлядь. Есть также ограничения по размеру выловленной рыбы в свежем виде. Длина жереха, судака и сазана не должна быть менее 40 см, леща — 28 см, щуки — 32 см, сома пресноводного — 90 см, рака — 10 см.

Запретными для добычи водных биоресурсов остаются озера Банное и Южные Улянды, Нугушское водохранилище, река Белая от Юлдузовского водозабора Илишевского района до административной границы деревни Ангасяк (Дюртюлинский район); от административной границы деревни Бачурино до Соленой горы (Уфимский район).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Башкирия вошла в тройку лидеров по эффективности реализации молодёжной политики
Экс-посол Британии предсказал скорое потепление отношений с РФ
На Украине объяснили, зачем в 2014 году «отдали в жертву» флот
Сторонник теории плоской Земли взлетел на самодельной ракете
Зюганов прокомментировал сбритые усы Грудинина
СМИ рассказали о «близкой подруге» Скрипаля в Солсбери
В США не захотели ставить памятник советским летчикам
Когда все банкоматы и терминалы будут принимать новые купюры
Спорт
У французов — золото и рекорд, у России — снова две квоты Итоги соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате мире в Милане
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Москва в «Час Земли» сэкономит электричества для целой многоэтажки
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Ленивый спорт: как убрать живот с помощью цветов и шоколадки Грядет очередной понедельник и новое обещание взять свою фигуру в руки и сделать ее идеальной к пляжному сезону
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь