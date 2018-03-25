Названы запретные места и сроки для рыбалки в Башкирии в этом году

Так, изменились запретные сроки для вылова водных биоресурсов при любительском и спортивном рыболовстве: с 25 апреля по 5 июня — повсеместно, в Павловском водохранилище, в Нижнекамском водохранилище с впадающими в него реками рыбалка возможна одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более двух штук у одного гражданина вне мест нереста.
С 1 октября по 1 мая рыбалка запрещена на зимовальных ямах. Кроме того, запрещается с 15 апреля по 15 июня передвижение по водоемам с использованием каких-либо плавсредств для ловли рыбы.
Изменения коснулись и видов рыбы, запрещенной к вылову. Помимо осетра русского, кумжи (форели), тайменя, хариуса, добавилась и стерлядь. Есть также ограничения по размеру выловленной рыбы в свежем виде. Длина жереха, судака и сазана не должна быть менее 40 см, леща — 28 см, щуки — 32 см, сома пресноводного — 90 см, рака — 10 см.
Запретными для добычи водных биоресурсов остаются озера Банное и Южные Улянды, Нугушское водохранилище, река Белая от Юлдузовского водозабора Илишевского района до административной границы деревни Ангасяк (Дюртюлинский район); от административной границы деревни Бачурино до Соленой горы (Уфимский район).
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