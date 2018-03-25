В воскресенье в Казахстане сохранится неустойчивая погода
Местами ожидаются обильные осадки, в южных регионах пройдет гроза.
Местами ожидаются обильные осадки, в южных регионах пройдет гроза.
В воскресенье, 25 марта, в Казахстане синоптики прогнозируют неустойчивую погоду, в большинстве регионов обещают осадки, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, пройдут осадки (дождь, снег), местами сильные, на юге и
В Акмолинской, Костанайской,
В Жамбылской области ожидается усиление ветра 15−20, порывы 23−28 м/с. В
В Алматы +19, преимущественно облачно.
В Астане -1, снег.
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