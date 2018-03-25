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07:08 (мск), источник: Zakon.kz

В воскресенье в Казахстане сохранится неустойчивая погода

Местами ожидаются обильные осадки, в южных регионах пройдет гроза.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 49% 764 мм рт. ст. 2 м/с

В воскресенье, 25 марта, в Казахстане синоптики прогнозируют неустойчивую погоду, в большинстве регионов обещают осадки, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, пройдут осадки (дождь, снег), местами сильные, на юге и юго-востоке преимущественно без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра. В южной части республики местами ожидается гроза.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с с метелью. В Атырауской, ночью Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. В Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с. В Карагандинской, Павлодарской областях ожидается туман, гололед, днем усиление ветра до 15−20 м/с.

В Жамбылской области ожидается усиление ветра 15−20, порывы 23−28 м/с. В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях ожидается ночью местами ветер 15−20 м/с, днем 15−20, местами 23−28 м/с, в Кызылординской области днем местами гроза. В Мангистауской, ночью в Алматинской области местами ожидается ветер 15−20 м/с.

В Алматы +19, преимущественно облачно.

В Астане -1, снег.

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