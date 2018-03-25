В России начались крупные межведомственные учения по тушению лесных пожаров
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Масштабные межведомственные учения по тушению лесных пожаров и ликвидации последствий паводка начались в России, в них задействована авиация МЧС, Министерства обороны и Росгвардии, сообщили в
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