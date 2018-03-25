В Омске вместе со снегом тает асфальт
С приходом весны в Омске началось активное таяние не только снега, но и асфальта на дорогах.
С приходом весны в Омске началось активное таяние не только снега, но и асфальта на дорогах.
В соцсетях то и дело появляются сообщения о разрушающемся асфальте. Очередная жалоба появилась в паблике «Regik55», автолюбитель негодует
«Новый асфальт тает вместе со снегом», — пишет омич.
На фотографиях можно заметить узкие ямы прямо посреди дороги.
Отметим, капитальный ремонт проезжей части на этом участке прошел в 2016 году, однако в следующем году прошли работы по устранению дефектов. Не исключено, что подрядчик и в этом году примется латать ямы — согласно условиям госконтракта, гарантия на работы сохраняется в течение четырех лет.
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