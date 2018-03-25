В Омске вместе со снегом тает асфальт

В соцсетях то и дело появляются сообщения о разрушающемся асфальте. Очередная жалоба появилась в паблике «Regik55», автолюбитель негодует из-за состояния дорожного полотна на проспекте Мира от ДК им. Малунцева до улицы Нефтезаводской.

Отметим, капитальный ремонт проезжей части на этом участке прошел в 2016 году, однако в следующем году прошли работы по устранению дефектов. Не исключено, что подрядчик и в этом году примется латать ямы — согласно условиям госконтракта, гарантия на работы сохраняется в течение четырех лет.