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09:16 (мск), источник: СуперОмск

В Омске вместе со снегом тает асфальт

С приходом весны в Омске началось активное таяние не только снега, но и асфальта на дорогах.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 60% 764 мм рт. ст. 0 м/с

В соцсетях то и дело появляются сообщения о разрушающемся асфальте. Очередная жалоба появилась в паблике «Regik55», автолюбитель негодует из-за состояния дорожного полотна на проспекте Мира от ДК им. Малунцева до улицы Нефтезаводской.

«Новый асфальт тает вместе со снегом», — пишет омич.

На фотографиях можно заметить узкие ямы прямо посреди дороги.

Отметим, капитальный ремонт проезжей части на этом участке прошел в 2016 году, однако в следующем году прошли работы по устранению дефектов. Не исключено, что подрядчик и в этом году примется латать ямы — согласно условиям госконтракта, гарантия на работы сохраняется в течение четырех лет.

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