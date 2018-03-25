В Москве ожидается облачная и ветреная погода с потеплением до плюс 3 градусов
Возможна гололедица.
Возможна гололедица.
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и до 3 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
По данным синоптиков, воздух в столице прогреется до плюс 1−3 градусов тепла, ветер
Температура в Подмосковье днем 25 марта будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а ночью составит 10−15 градусов ниже нуля.
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