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07:24 (мск), источник: ТАСС

В Москве ожидается облачная и ветреная погода с потеплением до плюс 3 градусов

Возможна гололедица.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 56% 764 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: AP 2018

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и до 3 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, воздух в столице прогреется до плюс 1−3 градусов тепла, ветер юго-западный 8−13 м/с, атмосферное давление — 744 мм ртутного столба. Также в Москве в воскресенье ожидается гололедица. В ночь на 26 марта столбики термометров опустятся до минус 10−12 градусов.

Температура в Подмосковье днем 25 марта будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а ночью составит 10−15 градусов ниже нуля.

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