Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх»
Европарламент сразу же отреагировал на арест Савченко
Тина Канделаки намекнула на свою беременность
Польша потребовала $543 млрд за ущерб во время Второй мировой
Дима Билан успокоил поклонников, волнующихся о его здоровье
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Британцы признались, что нахимичили с «Новичком»: РФ нужен отчет
Трамп публично извинился перед Путиным
Российские танки избавят от "украинского" вооружения – СМИ
Украинский телеканал извинился за Крым – СМИ
В Сети обсуждают целующихся Брэда Питта и Дженнифер Энистон
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Лондон пошел на уступку Москве по делу Скрипаля – СМИ
МО Германии: Путин давно перестал быть партнёром
Махинации жены японского премьера могут обернуться его отставкой
Рядом с Кадыровым замечен фигурант уголовных дел
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
10Sony назвал победителей World Photography Awards
09:20 (мск), источник: ЕАН

Полный переход на «цифру» в Свердловской области отложен на 2019 год

Полный переход на цифровой телесигнал в Свердловской области отложен на 2019 год. Об этом в интервью «Областной газете» заявил директор Свердловского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети Сергей Камалетдинов.

«Главная забота — ввести в строй все объекты цифрового телевидения. На сегодняшний день запланированные 66 передающих станций уже в эфире, но пока в тестовом режиме, поскольку аналоговое телевидение ещё не отключено — таково пожелание вещателей, то есть федеральных каналов», — заявил Сергей Камалетдинов.

«Не все станции ещё сданы в эксплуатацию, но осталась сущая мелочь, не мешающая работать в эфире. Думаю, полный переход на “цифру” произойдёт в начале следующего года, и тогда мы попрощаемся с аналоговым вещанием», — заключил Сергей Камалетдинов.

Сейчас цифровое телевидение могут принимать уже 98 процентов населения.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 «Профессионал и неравнодушный человек»:
Второго взрыва не будет: остатки
Экс-посол Британии предсказал скорое потепление отношений с РФ
На Украине объяснили, зачем в 2014 году «отдали в жертву» флот
Сторонник теории плоской Земли взлетел на самодельной ракете
Зюганов прокомментировал сбритые усы Грудинина
СМИ рассказали о «близкой подруге» Скрипаля в Солсбери
В США не захотели ставить памятник советским летчикам
Когда все банкоматы и терминалы будут принимать новые купюры
Спорт
У французов — золото и рекорд, у России — снова две квоты Итоги соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате мире в Милане
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
В Финляндии появился отель на лыжах
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Леди
Ленивый спорт: как убрать живот с помощью цветов и шоколадки Грядет очередной понедельник и новое обещание взять свою фигуру в руки и сделать ее идеальной к пляжному сезону
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь