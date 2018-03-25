Полный переход на «цифру» в Свердловской области отложен на 2019 год

«Главная забота — ввести в строй все объекты цифрового телевидения. На сегодняшний день запланированные 66 передающих станций уже в эфире, но пока в тестовом режиме, поскольку аналоговое телевидение ещё не отключено — таково пожелание вещателей, то есть федеральных каналов», — заявил Сергей Камалетдинов.

«Не все станции ещё сданы в эксплуатацию, но осталась сущая мелочь, не мешающая работать в эфире. Думаю, полный переход на “цифру” произойдёт в начале следующего года, и тогда мы попрощаемся с аналоговым вещанием», — заключил Сергей Камалетдинов.