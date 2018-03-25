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09:22 (мск), источник: VN.ru

Провал в центре Новосибирска стал главным героем мини-фильма

Подписчик «АСТ-54» Дмитрий Юша снял провал на пересечении улиц Советская и Вокзальная магистраль с высоты птичьего полета. Напомним, огромная дыра образовалась из-за прорыва чугунной трубы — вода размыла песчаную подушку, на которой лежит асфальт.

«Это “Разлом”! Третью часть снимают», «Это вход в преисподнюю», «Вот и озеро по среди улицы. Осталось рыбок и уточек запустить, будет достопримечательность города», «Да это черепашки-ниндзя экстренно эвакуировались в канализацию», — шутят читатели паблика.

Когда коммунальным службам удалось откачать воду, стало понятно, что на большом участке проезжей части обвалился асфальт. А из-за того, что был огорожен большой участок проезжей части на Советской, образовались серьезные транспортные пробки. Процесс ликвидации аварии на пересечении улиц Советская и Вокзальная магистраль шел полным ходом в ночь на 25 марта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, в неожиданную ловушку попал ВАЗ-2114 в самом центре Новосибирска — переднее колесо хэтчбека провалилось в асфальт.

ДТП произошло на пересечении улиц Ядринцевской и Мичурина напротив Центрального парка. В настоящее время место, где отечественная машина застряла в асфальте.

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