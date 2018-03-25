Провал в центре Новосибирска стал главным героем мини-фильма
Подписчик «АСТ-54» Дмитрий Юша снял провал на пересечении улиц Советская и Вокзальная магистраль с высоты птичьего полета. Напомним, огромная дыра образовалась
Подписчик «АСТ-54» Дмитрий Юша снял провал на пересечении улиц Советская и Вокзальная магистраль с высоты птичьего полета. Напомним, огромная дыра образовалась
«Это “Разлом”! Третью часть снимают», «Это вход в преисподнюю», «Вот и озеро по среди улицы. Осталось рыбок и уточек запустить, будет достопримечательность города», «Да это
Когда коммунальным службам удалось откачать воду, стало понятно, что на большом участке проезжей части обвалился асфальт. А
Добавим, в неожиданную ловушку попал ВАЗ-2114 в самом центре Новосибирска — переднее колесо хэтчбека провалилось в асфальт.
ДТП произошло на пересечении улиц Ядринцевской и Мичурина напротив Центрального парка. В настоящее время место, где отечественная машина застряла в асфальте.
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