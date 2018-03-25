Работу акустической лазерной пушки показали на видео

Устройство использует два вида лазеров: фемтосекундный и нанолазер. Первый генерирует импульсы, формирующие в воздухе шар плазмы, в то время как второй «бьет» лучом узкого диапазона. В результате в точке, на которую направлены лазеры, создается яркое свечение и громкий звук.