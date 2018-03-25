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09:38 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Вместе с телебашней в Екатеринбурге похоронили еще одну историю

На Уралмаше с землей сравняли первый звуковой кинотеатр в городе «Темп».

Источник: Аргументы и факты

В Екатеринбурге во время проведения сноса екатеринбургской телебашни на Уралмаше начались демонтажные работы здания бывшего кинотеатра «Темп», который общественники просили признать объектом культурного наследия. Но не успели, сообщает в воскресенье, 25 марта, «АиФ-Урал».

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Тревогу о сносе исторического кинотеатра забили накануне сноса телебашни: подрядчик оградил металлическим забором периметр здания. На вопросы взволновавшихся общественников было заявлено, что якобы ограждение предназначено для закрытия зоны от посторонних лиц. Однако на следующее утро к кинотеатру подошла техника. В то время как многие из общественников наблюдали за уничтожением главного екатеринбургского символа в центре города, на Уралмаше начался снос кинотеатра.

Одним из первых тревогу забил исследователь Екатеринбурга Дмитрий Москвин на своей странице в социальной сети Facebook: «На Уралмаше сносят “Темп”! Кто рядом, звоните в полицию!». Но техника продолжала работать о позднего субботнего вечера.

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Директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский записал поздним вечером видео, где сообщил: «Сидим у “Темпа”. Ждём эвакуатор, чтобы отвезти единственную выжившую колонну вечера».

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Как ранее сообщал «АиФ-Урал», неделей ранее представители Уральского общества любителей естествознания отправили в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области заявление на внесение кинотеатра в перечень объектов культурного наследия, обосновав это тем, что объект же признан, как имеющий историческую ценность. На официальный ответ от управления выделяется 90 рабочих дней.

Кинотеатр «Темп» является первым в Екатеринбурге звуковым кинотеатром, построенном в начале 30-х годов XX века. В 1956 году кинотеатр стал широкоэкранным, а в 1966 году — широкоформатным. В начале 90-х годов прошлого века после того, как здание перешло в муниципальную собственность, кинотеатр был закрыт, а вместо него здесь появился культурный центр.

Помещения «Темпа» были отданы в аренду на два года общественной организации «Содружество офицеров Уральского региона» с последующей его реконструкцией. В здании размещались склады, мебельный магазин и сомнительное кафе «Солдат удачи». В 2011 году в здании кинотеатра произошел пожар на площади 600 кв.м.

В 2012 году здание кинотеатра было передано ЕМУП «Кинотеатр «Салют», и в этом же году муниципальное предприятие «Кинотеатр «Темп» было ликвидировано. С этого момента старейший в Екатеринбурге кинотеатр продолжал пустовать.

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