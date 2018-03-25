Красноярских водителей предупредили об ухудшении дорожной обстановки

Инспекторы УГИБДД предупредили об ухудшении и дорожной обстановки. Особенно сложная обстановка на загородных трассах.

— Осадки в виде снега, ветер, понижение температуры спровоцировали образование наледи на проезжей части, — рассказали «Комсомольской правде» — Красноярск в пресс-службе УГИБДД края. — Водителям следует заранее снижать скорость и быть готовым остановиться перед пешеходными переходами.

Кроме того, дорожные полицейские советуют отогнать транспорт от ветхих строений и деревьев. По данным специалистов Среднесибирского УГМС, 25 марта в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются порывы очень сильного западного ветра 15−20 м/с, местами 25−28 м/с, метели. По северу центральных районов ночью местами обильный мокрый снег, на автодорогах центральных и южных районов сильная гололедица.