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09:44 (мск), источник: СуперОмск

Омичи увидели в огне паранормальное существо

Вчера вечером загорелся дачный домик в садоводстве «Сибиряк», расположенный в Октябрьском округе.

Пожар начался примерно в половину девятого вечера. Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, к месту происшествия направились 14 человек и 3 единицы техники. Огонь удалось потушить за час к 21:45. В пожаре никто не пострадал, как сообщают в соцсетях, домик и участок были заброшенными.

Однако любопытство омичей вызвали фотографии пожара. Пользователи сети на одной из фотографий отчетливо увидели силуэт дьявола.

«Я один вижу дьявола из огня?», «Не один, я тоже увидела его», «А на фото реально дьявол с факелом», — пишут в соцсетях омичи.

Впрочем, нашлись и те, кто не смог разглядеть на фотографиях ничего, кроме языка пламени. «У кого-то фантазия на высшем уровне!», — отметили в ответ на предположения о нечистой силе на снимках.

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