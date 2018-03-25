Омичи увидели в огне паранормальное существо

Пожар начался примерно в половину девятого вечера. Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, к месту происшествия направились 14 человек и 3 единицы техники. Огонь удалось потушить за час к 21:45. В пожаре никто не пострадал, как сообщают в соцсетях, домик и участок были заброшенными.

Однако любопытство омичей вызвали фотографии пожара. Пользователи сети на одной из фотографий отчетливо увидели силуэт дьявола.

«Я один вижу дьявола из огня?», «Не один, я тоже увидела его», «А на фото реально дьявол с факелом», — пишут в соцсетях омичи.