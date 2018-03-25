Омичи увидели в огне паранормальное существо
Вчера вечером загорелся дачный домик в садоводстве «Сибиряк», расположенный в Октябрьском округе.
Вчера вечером загорелся дачный домик в садоводстве «Сибиряк», расположенный в Октябрьском округе.
Пожар начался примерно в половину девятого вечера. Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, к месту происшествия направились 14 человек и 3 единицы техники. Огонь удалось потушить за час к 21:45. В пожаре никто не пострадал, как сообщают в соцсетях, домик и участок были заброшенными.
Однако любопытство омичей вызвали фотографии пожара. Пользователи сети на одной из фотографий отчетливо увидели силуэт дьявола.
«Я один вижу дьявола из огня?», «Не один, я тоже увидела его», «А на фото реально дьявол с факелом», — пишут в соцсетях омичи.
Впрочем, нашлись и те, кто не смог разглядеть на фотографиях ничего, кроме языка пламени. «У
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