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08:52 (мск), источник: Kazinform

Студенческий пикник в честь Наурыза провели в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ — В Олимпийском парке Пекина студенты стран Центральной Азии совместно отпраздновали Наурыз мейрамы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Источник: Kazinform

В студенческом пикнике приняли участие около 200 человек из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, России и других стран. Мероприятие вызвало интерес не только студентов, но и их работающих соотечественников, которые пришли на праздник семьями. Ребята провели викторину на знание традиций празднования Наурыза, пели песни, исполняли национальные танцы, играли на национальных инструментах.

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Был накрыт праздничный дастархан с баурсаками, шелпеками и другими лакомствами, приготовленными студентами.

Меропритие организовано пекинским отделением Казахстанской ассоциации студентов в Китае (KSAC) совместно со студенческими организациями Кыргызстана и Узбекистана.

«Мы решили объединиться и отпраздновать Наурыз в виде дружеского пикника с конкурсами, песнями и танцами, в веселой и дружеской обстановке. Мы дружим друг с другом и состоим в Молодежной лиге Шанхайской организации сотрудничества», — сказали в интервью МИА «Казинформ» организаторы мероприятия — председатель пекинского отделения KSAC Нурали Ирсалиев, студент из Узбекистана Ойзода Аминова и студент из Кыргызстана Артыкбаев Бекетай.

Напомним, в эти дни Пекине прошли масштабные мероприятия по празднованию Наурыза: 21 марта состоялся прием Секретариата ШОС, а 23 марта представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана совместно отпраздновали Наурыз мейрамы в дипломатическом компаунде «Таюань».

Наурыз по традиции отметила и казахская диаспора Пекина концертом в Центральном университете национальностей.

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