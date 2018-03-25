Студенческий пикник в честь Наурыза провели в Пекине

Источник: Kazinform

В студенческом пикнике приняли участие около 200 человек из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, России и других стран. Мероприятие вызвало интерес не только студентов, но и их работающих соотечественников, которые пришли на праздник семьями. Ребята провели викторину на знание традиций празднования Наурыза, пели песни, исполняли национальные танцы, играли на национальных инструментах.

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Был накрыт праздничный дастархан с баурсаками, шелпеками и другими лакомствами, приготовленными студентами.

Меропритие организовано пекинским отделением Казахстанской ассоциации студентов в Китае (KSAC) совместно со студенческими организациями Кыргызстана и Узбекистана.

«Мы решили объединиться и отпраздновать Наурыз в виде дружеского пикника с конкурсами, песнями и танцами, в веселой и дружеской обстановке. Мы дружим друг с другом и состоим в Молодежной лиге Шанхайской организации сотрудничества», — сказали в интервью МИА «Казинформ» организаторы мероприятия — председатель пекинского отделения KSAC Нурали Ирсалиев, студент из Узбекистана Ойзода Аминова и студент из Кыргызстана Артыкбаев Бекетай.

Напомним, в эти дни Пекине прошли масштабные мероприятия по празднованию Наурыза: 21 марта состоялся прием Секретариата ШОС, а 23 марта представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана совместно отпраздновали Наурыз мейрамы в дипломатическом компаунде «Таюань».