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10:01 (мск), источник: Комсомольская правда

На Южный Урал идет долгожданная весна

Грядущая неделя «грозится» плюсовыми температурами воздуха.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 60% 764 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 26 марта, днем в Челябинске ожидается 0 +2, переменная облачность, ветер юго-западный и западный 3−8 м/с.

В ночные часы с 25 на 26 марта -11 -13 градусов.

Во вторник, 27 марта, судя по прогнозу погоды днем ожидается +1 +4, западный ветер 3 м/с. Переменная облачность, возможен небольшой снег.

В среду, 28 марта, уличные термометры покажут 0 градусов. В четверг, 29 марта, ожидается +5.

Плюсовые температуры прогнозируются и в конце минувшей недели.

Кстати, по народному календарю 17 марта отмечается День Герасима-грачевника. В этот день из теплых краев в родные поля возвращаются стаи грачей, несут на крыльях весну. В этом году белоклювые птицы в черном оперении появились на Южном Урале 18 марта. Ждем весну!

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