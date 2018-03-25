На Южный Урал идет долгожданная весна
Грядущая неделя «грозится» плюсовыми температурами воздуха.
Грядущая неделя «грозится» плюсовыми температурами воздуха.
В понедельник, 26 марта, днем в Челябинске ожидается 0 +2, переменная облачность, ветер
В ночные часы с 25 на 26 марта -11 -13 градусов.
Во вторник, 27 марта, судя по прогнозу погоды днем ожидается +1 +4, западный ветер 3 м/с. Переменная облачность, возможен небольшой снег.
В среду, 28 марта, уличные термометры покажут 0 градусов. В четверг, 29 марта, ожидается +5.
Плюсовые температуры прогнозируются и в конце минувшей недели.
Кстати, по народному календарю 17 марта отмечается День
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