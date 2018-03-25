На Южный Урал идет долгожданная весна

Кстати, по народному календарю 17 марта отмечается День Герасима-грачевника. В этот день из теплых краев в родные поля возвращаются стаи грачей, несут на крыльях весну. В этом году белоклювые птицы в черном оперении появились на Южном Урале 18 марта. Ждем весну!