От 10 рублей за час: во сколько может обойтись подготовка к ЦТ
За полтора часа занятий у репетитора родителям абитуриента придется отдать в среднем от 20 до 80 рублей.
За полтора часа занятий у репетитора родителям абитуриента придется отдать в среднем от 20 до 80 рублей.
До вступительной кампании остается чуть более двух месяцев, сейчас особенно актуальным становится вопрос подготовки к сдаче централизованного тестирования (ЦТ). Хотя два месяца — слишком небольшой срок для того, чтобы подготовиться к хорошей сдаче испытания.
Sputnik изучил предложение репетиторов и посчитал, какими могут быть траты на подготовку к ЦТ с репетитором или самостоятельно.
На репетиторов — от 40 рублей в месяц
Если постараться, то на рынке репетиторских услуг можно найти и тех, кто предлагает услуги по 10 рублей за академический час (45 минут). Конечно, чаще всего так мало берут за занятия или студенты, или те, кто ведут занятия в
Теоретически, можно заниматься по 45 минут в неделю с таким репетитором — тогда минимальные траты составят 40 рублей в месяц. Если же готовиться по всем трем предметам — общая сумма может составить 120 рублей.
Среднее же предложение по рынку — около 20−30 рублей за занятие. За «полный пакет» со встречами по разу в неделю по трем предметам, таким образом, придется заплатить 240−360 рублей. В то же время многие родители для «экспресс-подготовки» к ЦТ выбирают встречи с репетиторами по два раза в неделю — то есть сумма вырастает до 480−720 рублей.
Востребованные репетиторы за занятие и вовсе могут попросить 40−50 рублей, а у некоторых ценник и того выше. Следовательно, подготовка может обойтись еще дороже.
Таким образом, если заниматься эти два месяца по два раза в неделю с тремя репетиторами и готовиться практически с нуля к сдаче тестирования, за все время возможно заплатить практически тысячу рублей — или выше. Сэкономить можно за счет обращения к
Подготовиться как можно дешевле
Еще меньше могут стоить подготовительные курсы и занятия в обучающих центрах для подготовки к ЦТ.
Например, в одном из центров за занятия по 100 минут дважды в неделю по одному предмету в месяц придется заплатить 136 рублей — заметно меньше, чем за аналогичное время с репетитором. За подготовку по двум предметам возьмут чуть больше 250 рублей в месяц, по трем — более 374 рублей.
Можно найти варианты как дешевле, так и дороже — теоретически можно ходить на курсы подготовки по предмету перед ЦТ и за 90 рублей в месяц, и даже дешевле. За одно занятие (без «пакета») могут взять в среднем от десяти до двадцати рублей.
Есть вариант и обратиться на курсы подготовки к поступлению при белорусских вузах — например, такие организованы при БГУ, МГЛУ и некоторых других университетах. При желании можно сэкономить за счет количества людей в группе, конкретного преподавателя или частоты занятий.
Или почти бесплатно
Если на подготовку к ЦТ дополнительного бюджета у вашей семьи нет, в крайнем случае (и при наличии мотивации) можно и самостоятельно все выучить. Для этого необходимо лишь обновить в памяти всю школьную программу по выбранным предметам и «восполнить» пробелы.
Специальные пособия по подготовке к ЦТ можно найти в книжных магазинах от девяти рублей, еще дешевле — сборники прошлогодних тестов. Таким образом, на три предмета хватит пособий и за 15 рублей. Плюс — незначительные траты на тетради и ручки.
Конечно, подготовиться можно и бесплатно — если учиться и внимательно относиться к содержанию учебников.
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