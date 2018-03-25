Когда в Башкирии потеплеет и каким будет паводок?
Погода в республике совсем не похожа на весеннюю. Мощный снежный циклон, ухудшение дорожных условий, низкие ночные температуры — и всё это в конце марта.
Погода в республике совсем не похожа на весеннюю. Мощный снежный циклон, ухудшение дорожных условий, низкие ночные температуры — и всё это в конце марта.
Всю неделю на трассах республики наблюдалась сложная ситуация. Наиболее опасная обстановка была на востоке Башкортостана. Каждое утро этой уходящей недели автовладельцы простаивали в пробках. За неделю случились десятки аварий, в том числе с летальным исходом.
Зима не спешит отступать, несмотря на то, что завершается первый месяц календарной весны. В это время мы уже обычно готовились к паводку. Что же не так в этом году? И когда наступит долгожданное тепло. На эти вопросы ответила главный синоптик Башгидрометцентра — Вилора Горохольская — гость студии «Событий недели».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.