Когда в Башкирии потеплеет и каким будет паводок?

Всю неделю на трассах республики наблюдалась сложная ситуация. Наиболее опасная обстановка была на востоке Башкортостана. Каждое утро этой уходящей недели автовладельцы простаивали в пробках. За неделю случились десятки аварий, в том числе с летальным исходом.

Зима не спешит отступать, несмотря на то, что завершается первый месяц календарной весны. В это время мы уже обычно готовились к паводку. Что же не так в этом году? И когда наступит долгожданное тепло. На эти вопросы ответила главный синоптик Башгидрометцентра — Вилора Горохольская — гость студии «Событий недели».