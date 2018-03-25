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08:59 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Когда в Башкирии потеплеет и каким будет паводок?

Погода в республике совсем не похожа на весеннюю. Мощный снежный циклон, ухудшение дорожных условий, низкие ночные температуры  — и всё это в конце марта.

Источник: ГТРК Башкортостан

Всю неделю на трассах республики наблюдалась сложная ситуация. Наиболее опасная обстановка была на востоке Башкортостана. Каждое утро этой уходящей недели автовладельцы простаивали в пробках. За неделю случились десятки аварий, в том числе с летальным исходом.

Зима не спешит отступать, несмотря на то, что завершается первый месяц календарной весны. В это время мы уже обычно готовились к паводку. Что же не так в этом году? И когда наступит долгожданное тепло. На эти вопросы ответила главный синоптик Башгидрометцентра — Вилора Горохольская — гость студии «Событий недели».

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