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08:57 (мск), источник: Sputnik.by

«Час Земли»: в Витебске оказалось нечего отключать

Мероприятие, которое раз в год отмечают во всем мире, 24 марта прошло и в Витебске.

Источник: Sputnik.by

ВИТЕБСК, 25 мар — Sputnik. Остался ли город при свечах и как его жители участвовали в акции, выяснял Sputnik.

24 марта во всем мире прошла акция «Час Земли». Беларусь участвует в ней уже десятый год. Главная цель мероприятия — привлечь внимание людей к проблеме изменения климата и светового загрязнения.

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Проводимая фондом Дикой природы акция является самой массовой в мире. В этом году в ней участвуют более двух миллиардов человек из 184 стран и семи тысяч городов.

В субботу на протяжении часа, с 20:30 до 21:30, в Витебске на некоторых зданиях была отключена декоративная подсветка. В центре города без ярких огней остались Ратуша, бизнес-центр «Марко-Сити», универмаг.

Как накануне пояснили корреспонденту Sputnik в оперативно-диспетчерской службе дочернего унитарного коммунального предприятия электрических сетей наружного освещения «Горсвет» Витебска, централизованно освещение к «Часу Земли» отключать не планировалось, поэтому проведение акции никак не могло повлиять на безопасность и освещенность улиц.

«Иллюминация, как и подсветка зданий, работает у нас только в праздничные дни, поэтому по факту отключать нам нечего», — отметили в службе.

Подсветку на зданиях в Витебске включают только по праздникам, поэтому и отключать особенно было нечего.

Стать участником международной акции мог каждый житель города. Для этого нужно было лишь погасить свет и отключить ненужные электроприборы дома или в офисе на один час. Однако многие витебляне о подобной акции даже не слышали.

«Не уверена, что это мероприятие носит международный характер, больше похоже на очередной способ экономии городского бюджета. Что касается меня, то цены за коммуналку давно заставили проводить “Час Земли” чаще одного раза в год», — отметила пенсионерка Надежда.

Некоторые жители Витебска, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik о готовности участия в таком мероприятии, лишь смущенно улыбались.

«Вообще о таком слышу впервые, идея классная, но сегодня, извините, у меня биатлон по плану, поэтому экономия электроэнергии отменяется», — быстро ответил спешащий домой Александр.

Удивительно, но даже среди молодых людей не нашлось никого, кто без подсказки смог бы объяснить, какое мероприятие проводится сегодня в мире.

«Честно говоря, про акцию я знаю, но забыл, что она проходит именно сегодня. В прошлом году ее рекламировали сильнее. В этом, вроде, пару раз сказали по телевизору, написали где-то и все», — задумчиво сказал гуляющий по городу с семьей Сергей.

При этом мужчина отметил, что участвует в акции, поскольку сейчас находится с семьей не дома, и электричество, соответственно, палить некому.

Молодые люди Андрей и Юлия признались корреспонденту Sputnik, что вообще ничего не знают о подобной акции и свет отключать не собираются.

Андрей и Юлия не слышали о «Часе Земли» и свет дома отключать не собираются.

Многие окна жилых домов во время «Часа Земли» продолжали привычно гореть теплым домашним светом. Но темных окон было не меньше, и кто знает, может, в некоторых из них погас свет именно потому, что сознательные хозяева решили присоединиться к международной акции, немного посидеть в темноте и очистить мир от светового загрязнения…

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