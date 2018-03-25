Сторонник теории плоской Земли смог взлететь на самодельной ракете
Сторонник теории плоской Земли Майк Хьюз из Калифорнии совершил полет на самодельной ракете. Об этом пишет Associated Press.
Сторонник теории плоской Земли Майк Хьюз из Калифорнии совершил полет на самодельной ракете. Об этом пишет Associated Press.
Хьюз утверждает, что в гараже собрал летательный аппарат «на паровой тяге». В 320 километрах от
Нос ракеты при падении раскололся на две части. Сам
Как признался Хьюз журналистам, он чувствует удовлетворение от совершенного. «Я устал от разговоров о том, что я струсил и не собрал никакую ракету, я устал от всего такого. Я взял себя в руки и сделал это», — заявил он.
61-летний мужчина работает водителем лимузина, но увлекается наукой. На портале YouTube он выкладывает видеообращения, в которых утверждает, что Земля имеет плоскую форму. В перспективе он намерен создать ракету, чтобы получить подтверждение теории.
Свой полет Хьюз был намерен осуществить еще в ноябре 2017 года. Но тогда он не смог получить разрешение от местных властей.
В феврале сообщалось, что другой сторонник идеи плоской Земли, 40-летний житель штата Миннесота, получил травму после попытки взлететь на ракете, сделанной из рамы велосипеда и выхлопной трубы от автомобиля. Пытаясь полететь, мужчина прыгнул со своим аппаратом с крыши дома.
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