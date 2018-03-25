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10:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Сторонник теории плоской Земли смог взлететь на самодельной ракете

Сторонник теории плоской Земли Майк Хьюз из Калифорнии совершил полет на самодельной ракете. Об этом пишет Associated Press.

Источник: Reuters

Хьюз утверждает, что в гараже собрал летательный аппарат «на паровой тяге». В 320 километрах от Лос-Анжелеса ему удалось подняться на 520 метров. Он приземлился на парашюте примерно в 450 метрах от места пуска.

Нос ракеты при падении раскололся на две части. Сам пилот-любитель почти не пострадал, он жалуется только на боли в спине.

Как признался Хьюз журналистам, он чувствует удовлетворение от совершенного. «Я устал от разговоров о том, что я струсил и не собрал никакую ракету, я устал от всего такого. Я взял себя в руки и сделал это», — заявил он.

61-летний мужчина работает водителем лимузина, но увлекается наукой. На портале YouTube он выкладывает видеообращения, в которых утверждает, что Земля имеет плоскую форму. В перспективе он намерен создать ракету, чтобы получить подтверждение теории.

Свой полет Хьюз был намерен осуществить еще в ноябре 2017 года. Но тогда он не смог получить разрешение от местных властей.

В феврале сообщалось, что другой сторонник идеи плоской Земли, 40-летний житель штата Миннесота, получил травму после попытки взлететь на ракете, сделанной из рамы велосипеда и выхлопной трубы от автомобиля. Пытаясь полететь, мужчина прыгнул со своим аппаратом с крыши дома.

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