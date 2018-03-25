Граждане Азербайджана могут увеличить население Приморья
В край с начала года переехали 200 соотечественников из бывших союзных республик.
В край с начала года переехали 200 соотечественников из бывших союзных республик.
Департамент труда и социального развития провел видеопрезентацию Приморского края для жителей Азербайджана. Именно тех граждан, кто интересуются возможностью жить и работать на Дальнем Востоке.
— Около 500 человек, подавших заявление на участие в программе, имели гражданство Республики Азербайджан, — уточнила представитель департамента труда и соцразвития Елена Грушунова.
Программа предусматривает мероприятия по жилищному обустройству, профессиональному обучению, получению полисов добровольного медицинского страхования, нострификации дипломов. Грушунова напомнила, что если имеющий статус переселенца является студентом, преподавателем учреждения профобразования или научным работником, то он вправе проживать во Владивостоке.
— За два месяца этого года к нам в край прибыло около 200 переселенцев. Мы готовы индивидуально работать с каждой семьей, которая решится на переезд в Приморский край, — подвела итог видеосеанса Елена Грушунова.
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