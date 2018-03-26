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13:07 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Три истории: дежурные врачи — о пациентах

С 2015 года в столичных поликлиниках работают дежурные врачи. Они принимают без предварительной записи и обладают навыками сразу нескольких узких специалистов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Ежедневно более девяти тысяч пациентов обращаются к дежурным врачам московских поликлиник. К этим специалистам идут в случае сильного недомогания без предварительной записи. С собой необходимо иметь только паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Дежурят в столичных поликлиниках врачи общей практики — специалисты широкого профиля, которые разбираются не только в терапии, но и в отоларингологии, офтальмологии, неврологии и хирургии. Mos.ru пообщался с тремя дежурными врачами и поинтересовался, что их привлекает в работе, с какими жалобами чаще обращаются пациенты и чем отличается врач общей практики от терапевта.

Павел Макарцев

28 лет, стаж пять лет

Врач общей практики в городской поликлинике № 64 (филиал № 1)

— Я начинал терапевтом, а в 2014 году переучился на врача общей практики в Первом московском государственном медицинском университете имени И. М Сеченова.

Во время учебы мы углубленно изучали многие направления, которых обычный терапевт не касается. Это, например, лор-заболевания, основы гинекологии, офтальмология, неврология и так далее.

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Ко мне приходят все «острые» пациенты, которые обращаются в поликлинику.

Часто к врачам общей практики обращаются пациенты с различными патологиями. Если ты понимаешь, что случай сложный, то направляешь пациента к узкому специалисту, а в экстренном случае — госпитализируешь. Если же это, например, ларингит, фарингит — то, что не требует дополнительных обследований и специфических осмотров, — лечишь самостоятельно, без привлечения узких специалистов. Очень часто приходят пациенты с проблемами неврологического характера, например с корешковым (болевым) синдромом при остеохондрозе, головными болями сосудистого характера.

На мой взгляд, работать врачом общей практики интереснее, а тем более — дежурным. Ко мне приходят все «острые» пациенты, которые обращаются в поликлинику. Не важно, что это — пневмония, обычная ОРВИ, инсульт или впервые выявленный туберкулез. Бывают и инфаркты. Человек приходит с болями в груди, я слушаю жалобы, осматриваю, снимаю электрокардиограмму, выясняется — инфаркт. Отправляю на скорой помощи в больницу на экстренную госпитализацию. Задача — все сделать максимально быстро.

Благодаря манипуляционным кабинетам с необходимым оборудованием пациент часто может получить помощь на месте.
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Я стал дежурным еще тогда, когда такие врачи были не во всех поликлиниках. И с тех пор ни разу не усомнился в своем решении. Тем более я еще в студенческие годы какое-то время работал в приемном отделении больницы, так что это мое. Здесь не расслабишься, мозги постоянно работают. Записи нет, поэтому ты не знаешь, кто к тебе сейчас придет. Может быть, несколько пациентов подряд с банальными ОРВИ, а может быть, пациент с запущенной патологией крови, впервые обратившийся к врачу. И в анализах выплывает интересная картина, и надо срочно действовать: направлять его на госпитализацию или на дообследование к гематологу.

Удобно, что есть манипуляционные кабинеты с необходимым оборудованием. Часто пациент может получить помощь на месте, без записей и походов к лору, офтальмологу и другим врачам. Это очень удобно: сокращается количество походов в поликлинику и время пребывания в ней. Пациент получает необходимую помощь буквально за 10−15 минут.

Вадим Пантелеев

54 года, стаж 30 лет

Врач общей практики в городской поликлинике № 107 (филиал № 3)

— В этом году 30 лет, как я работаю врачом. Был терапевтом, долгое время заведовал терапевтическим отделением. Потом был заместителем главврача по медицинской части. Какое-то время работал главным врачом, затем — заведующим филиалом, а потом ушел на должность врача общей практики. Практически весь свой стаж я наработал в 107-й поликлинике, бывшей 144-й.

Долгое время я был и администратором, и руководителем, но работа дежурного врача мне ближе.

На врача общей практики переквалифицировался в 2016 году. Эта специальность сильно отличается от терапевта. Она охватывает больше направлений: терапию, хирургию, неврологию, офтальмологию и даже частично гинекологию. Дежурный врач выполняет широкий спектр задач, вплоть до катетеризации мочевого пузыря. Практически каждый день есть хирургия, пусть небольшая, но хирургия: раны, швы. Часто проверяем зрение, слух, пользуемся различными инструментами: офтальмоскопом, оториноскопом и другими.

Долгое время я был и администратором, и руководителем, но пришел к тому, что работа дежурного врача мне ближе. Здесь надо работать и руками, и головой, есть неотложные и даже скоропомощные пациенты, а это всегда интересно. Бывают самые разные случаи: и инфаркты, и дыхательная недостаточность при бронхиальной астме, и отеки легких, и выраженные болевые синдромы.

В 1990-е пациенты буквально штурмом брали терапевтов.

Количество пациентов зависит от сезона. Зимой загруженность больше из-за простуд, вирусов и эпидемий.

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Я за 30 лет работы видел и 1990-е годы, и 2000-е. В 1990-е пациенты буквально штурмом брали терапевтов. А сейчас все очень четко и рационально организовано, работает правильная маршрутизация. Есть специалисты, открытые для первичного обращения, есть закрытые. В то же время появились мы, дежурные врачи общей практики, к которым можно попасть без предварительной записи. Схема очень грамотная: есть специалисты разного уровня. В результате работать легче, не стало очередей перед кабинетами.

Пациенты не сразу привыкли к новой системе, особенно пожилые. Поначалу было много возмущений: почему сразу нельзя попасть к неврологу или кардиологу? Но сейчас, когда все утрясается, пациенты начинают понимать, что это правильно. Они приходят, не сидят в очереди, быстро получают помощь.

Яна Трембовецкая

32 года, стаж девять лет

Врач общей практики в городской поликлинике № 8

— Я работаю врачом с 2009 года. Начинала терапевтом, а в 2015 году переучилась на врача общей практики. Дежурный врач работает без предварительной записи. То есть ко мне идут те, кто заболел и нуждается в срочном приеме. Смена длится 12 часов: с 08:00 до 20:00, график — два через два.

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Чаще всего обращаются пациенты с вирусными инфекциями.

Обращаются к дежурным врачам с вирусными инфекциями, отитом, насморком, болью в животе, температурой и так далее. Также приходят только что выписавшиеся из стационара пациенты с больничными листами. Или те, кому накануне в травмпункте наложили швы, — на обработку. Бывают и пациенты после операций — они приходят к нам на перевязку или обработку швов. Если говорить в общем, то чаще всего обращаются пациенты с вирусными инфекциями.

В манипуляционном кабинете есть все, что нужно для простых процедур. Например, оториноскоп, ларингоскоп, тонометр, а также все необходимое для обработки ран и проверки зрения. Есть и электрокардиограф, если приходят пациенты с болями в сердце, сразу снимаем ЭКГ.

Неотложные случаи — это интересно, больше опыта набираешься.

Тяжело ли быть дежурным врачом? Я думаю, все зависит от возраста и склада характера. Лично мне это больше нравится, чем принимать планово. Есть неотложные случаи, это интересно, набираешься опыта.

В работе больше всего нравится то, что быстро виден результат. Например, пришел человек с жалобой на кашель и температуру, ты его сразу отправляешь на рентген, смотришь результат и видишь, есть пневмония или нет. Совсем недавно обнаружили у мужчины двустороннюю пневмонию, сразу отправили в больницу.

Раньше многие думали, что в выходной день поликлиника вообще не работает.

Дежурный врач может выписывать больничные и экстренные направления, например, если срочно надо сдать кровь, мочу, пройти рентген. А плановые направления выдают врачи, которые работают по предварительной записи.

В выходные дни обращается меньше людей, чем в будни, но тоже есть. Раньше многие думали, что в выходной день поликлиника вообще не работает, хотя это не так.

С чего начинается рабочий день? Я прихожу за 15 минут до начала смены, привожу в порядок кабинет, включаю компьютер, надеваю халат и бейджик, привожу себя в порядок и начинаю прием. Люди идут с самого утра.

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