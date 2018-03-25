Воду из большинства молдавских колодцев пить нельзя

Источник: Комсомольская правда

Вода в большинстве колодцев нашей страны непригодна для питья и не соответствует санитарным нормам. Таким образом, по данным исследования проведенного Национальным агентством общественного здоровья в 2017 году, вода в более 70% колодцах республики не соответствует микробиологическим и химическим требованиям, и, следовательно, её употребление нежелательно. Проблемы и с качеством воды из артезианских источников.

По данным Национального агентства общественного здоровья, в источниках, находящихся в районах Анений-Ной, Кэушень, Фэлешть, Штефан-Водэ, Унгень, Рышкань, Хынчешть и Орхей — повышенное содержание втора и бора. К.

Как отметил санитарный врач и начальник отдела надзора за окружающей средой Национального агентства общественного здоровья Максим Могорян, в текущем году доступ к воде имеет 67% населения. В селе этот показатель составляет 43%, а в городе — более 97%.