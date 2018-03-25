Воду из большинства молдавских колодцев пить нельзя
При этом у 33% населения нет доступа к воде.
При этом у 33% населения нет доступа к воде.
Вода в большинстве колодцев нашей страны непригодна для питья и не соответствует санитарным нормам. Таким образом, по данным исследования проведенного Национальным агентством общественного здоровья в 2017 году, вода в более 70% колодцах республики не соответствует микробиологическим и химическим требованиям, и, следовательно, её употребление нежелательно. Проблемы и с качеством воды из артезианских источников.
По данным Национального агентства общественного здоровья, в источниках, находящихся в районах
Как отметил санитарный врач и начальник отдела надзора за окружающей средой Национального агентства общественного здоровья Максим Могорян, в текущем году доступ к воде имеет 67% населения. В селе этот показатель составляет 43%, а в городе — более 97%.
Порядка 60% населения в селах используют воду из колодцев, притом, что в 73% случаев эта вода некачественная.
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