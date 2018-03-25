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10:05 (мск), источник: Комсомольская правда

«Найден! Жив!»

Пропавший в Челябинске ребенок передан родителям.

Исчез в пятницу, 23 марта, после прогулки с друзьями. Сутки поисков и тревожного ожидания, и вот поздним вечером в субботу пропавшего 12-летнего мальчика передали родителям. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Противоправных действий не совершено.

Напомним, в рассылке «Легион-Спаса» значилось, что ребенок гулял с товарищами у дома № 101 по Комсомольскому проспекту. Около 21.00 компания разошлась по домам, но 12-летний школьник к родителям не вернулся. Они забили тревогу, в Интернете появилось объявление об исчезнувшем мальчике.

Хорошо, что все закончилось благополучно. Берегите себя и своих близких.

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