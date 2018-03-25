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10:16 (мск), источник: БЕЛТА

Более 1,76 тыс. грузовиков ожидают выезда из Беларуси

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,76 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные, размещенные на сайте Государственного пограничного комитета.

Источник: БЕЛТА
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По состоянию на 8.00 25 марта, на границе Беларуси и Литвы в «Каменном логе» стоят более 320 грузовых автомобиля, в «Привалке» и «Котловке» — свыше 200, в «Бенякони» — более 160.

Также очереди из фур фиксируются на латвийском направлении: в «Григоровщине» — более 330, в «Урбанах» — свыше 360.

На белорусско-польской границе в «Берестовице» стоят более 90 грузовиков, в «Брузгах» — свыше 80, в «Козловичах» — более 20.

Есть очереди и на въезд в Беларусь. Самые большие из них фиксируются на границе с Польшей. По этому направлению въезда в Беларусь ожидают в «Берестовице» более 90 фур, в «Брузгах» — свыше 70, «Козловичах» — более 20 грузовых авто.

На белорусско-литовской границе въезда в Беларусь в пункте пропуска «Бенякони» ожидает свыше 20 грузовых автомобилей, в «Каменном логе» и «Котловке» — свыше 10. Въезжающие в Беларусь из Латвии фуры также стоят в очередях. Так, в пункте пропуска «Урабаны» въезда ожидает более 30 авто.

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