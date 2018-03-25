БЖД скорректировала расписание поездов в связи с переходом стран ЕС и Украины на летнее время

«В связи с переходом на летнее время стран Европейского союза и Украины в ночь с 24 на 25 марта Белорусской железной дорогой совместно с железнодорожными администрациями Латвии, Литвы, Польши, России и Украины заблаговременно проведена корректировка расписания движения международных поездов», — пояснили в пресс-центре.

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Например, поезд № 805 Минск — Вильнюс, который отправлялся из Минска в 7.35 и прибывал на конечный пункт следования в 9.05, будет прибывать в Вильнюс в 10.05 (время отправления из Минска останется без изменений). Поезд № 806 Вильнюс — Минск отправлялся из Вильнюса в 18.30 и прибывал в столицу Беларуси в 22.00, а после 25 марта будет отправляться из Вильнюса в 19.30. Время прибытия в Минск останется прежним.

В связи с изменениями в графике движения международных поездов скорректировано и расписание отдельных поездов, курсирующих по территории Беларуси.

Так, в ежедневном пересадочном сообщении Минск — Брест — Варшава поезд № 727 Минск — Брест, который отправлялся из столицы Беларуси в 10.57 и прибывал в Брест в 14.31, с 25 марта будет отправляться из Минска в 9.55 и прибывать в Брест в 13.31. Соответственно, поезд № 127 Брест — Варшава, который отправлялся из Бреста в 15.23 и прибывал в Варшаву в 17.59, после перехода на летнее время будет отправляться в 14.23. Время прибытия в Варшаву останется прежним. В обратном направлении после 25 марта время отправления поезда № 128 Варшава — Брест останется прежним (8.16), в Брест поезд прибудет в 13.49 (сейчас прибывает в 14.49). Поезд № 728 Брест — Минск будет отправляться из Бреста в 14.20 (до 25 марта отправлялся в 15.15) и прибывать в столицу Беларуси в 18.06.