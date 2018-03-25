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10:40 (мск), источник: Zakon.kz

В Актобе провели Шубат Party

В мероприятии приняли участие крестьянские хозяйства всех районов и областного центра.

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В рамках празднования Наурыз мейрамы 23 марта в ТРЦ «Керуен Сити» состоялось мероприятие «Шубат Party», организованное производителями шубатов и областным молодежным ресурсным центром, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

В мероприятии приняли участие крестьянские хозяйства всех районов и г. Актобе, производящие шубат.

В ходе мероприятия всем посетителям «Керуен Сити» бесплатно раздавали 100 литров шубата. Мероприятие продолжалось концертными номерами творческих коллективов г. Актобе.

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