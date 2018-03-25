В Актобе провели Шубат Party
В мероприятии приняли участие крестьянские хозяйства всех районов и областного центра.
В мероприятии приняли участие крестьянские хозяйства всех районов и областного центра.
В рамках празднования Наурыз мейрамы 23 марта в ТРЦ «Керуен Сити» состоялось мероприятие «Шубат Party», организованное производителями шубатов и областным молодежным ресурсным центром, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
В мероприятии приняли участие крестьянские хозяйства всех районов и г. Актобе, производящие шубат.
В ходе мероприятия всем посетителям «Керуен Сити» бесплатно раздавали 100 литров шубата. Мероприятие продолжалось концертными номерами творческих коллективов г. Актобе.
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