В корпусе российского лазера разглядели канализационную трубу
Портал Defence Blog обратил внимание на сюжет телеканала «Россия 24» о применении в России различных лазерных систем.
Портал Defence Blog обратил внимание на сюжет телеканала «Россия 24» о применении в России различных лазерных систем.
Автор заметил, что на кадрах из досье была показана установка, в корпусе которой имеются канализационная и дымоходные трубы.
Судя по записи, которая доступна на сайте Вести.Ru, а также на
Для каких целей предназначена продемонстрированная система, в сюжете не уточняется.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.