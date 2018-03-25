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11:12 (мск), источник: Lenta.Ru

В корпусе российского лазера разглядели канализационную трубу

Портал Defence Blog обратил внимание на сюжет телеканала «Россия 24» о применении в России различных лазерных систем.

Автор заметил, что на кадрах из досье была показана установка, в корпусе которой имеются канализационная и дымоходные трубы.

Судя по записи, которая доступна на сайте Вести.Ru, а также на YouTube-канале «России 24», одна из труб представляет собой обычную полимерную (пластиковую) трубу диаметром примерно 100−110 миллиметров с резиновым уплотнительным кольцом. Стоимость такой продукции составляет примерно 200 рублей за погонный метр.

Для каких целей предназначена продемонстрированная система, в сюжете не уточняется.

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7 комментариевк этой статье
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