В корпусе российского лазера разглядели канализационную трубу

Автор заметил, что на кадрах из досье была показана установка, в корпусе которой имеются канализационная и дымоходные трубы.

Судя по записи, которая доступна на сайте Вести.Ru, а также на YouTube-канале «России 24», одна из труб представляет собой обычную полимерную (пластиковую) трубу диаметром примерно 100−110 миллиметров с резиновым уплотнительным кольцом. Стоимость такой продукции составляет примерно 200 рублей за погонный метр.