У «Байкал-Энергии» четвёртая «бронза»
В четвёртый раз «бронза» чемпионата России по хоккею с мячом у иркутской команды. 7:1. В ответном матче за 3-е место «Байкал-Энергия» буквально разгромила кемеровский «Кузбасс».
В четвёртый раз «бронза» чемпионата России по хоккею с мячом у иркутской команды. 7:1. В ответном матче за 3-е место «Байкал-Энергия» буквально разгромила кемеровский «Кузбасс».
2 мяча
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.