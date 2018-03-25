У «Байкал-Энергии» четвёртая «бронза»

2 мяча бело-синие забили в первом тайме. В это время гости лишились одного игрока — за фол судьи удалили защитника «Кузбасса». Во втором тайме сценарий игры не поменялся — иркутяне усилили напор, это обернулось еще пятью голами. В итоге 6 забитых мячей на счету Евгения Иванушкина. Жирную точку в матче поставил Виталий Денисов. На трибунах за иркутскую команду болели почти четыре тысячи человек.