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10:50 (мск), источник: Вести Иркутск

У «Байкал-Энергии» четвёртая «бронза»

В четвёртый раз «бронза» чемпионата России по хоккею с мячом у иркутской команды. 7:1. В ответном матче за 3-е место «Байкал-Энергия» буквально разгромила кемеровский «Кузбасс».

2 мяча бело-синие забили в первом тайме. В это время гости лишились одного игрока — за фол судьи удалили защитника «Кузбасса». Во втором тайме сценарий игры не поменялся — иркутяне усилили напор, это обернулось еще пятью голами. В итоге 6 забитых мячей на счету Евгения Иванушкина. Жирную точку в матче поставил Виталий Денисов. На трибунах за иркутскую команду болели почти четыре тысячи человек.

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