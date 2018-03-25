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10:44 (мск), источник: Восток Медиа

В этом году Приморье некому представить на конкурсе «Мисс Россия»

В этом году в национальном конкурсе красоты «Мисс Россия — 2018» не будет представительницы от Приморского края. Организаторы так и не выбрали никого, кто мог бы представить регион, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Москве стартовала подготовка к национальному конкурсу. На протяжении трёх недель 50 красавиц будут репетировать финальное шоу, которое пройдёт 14 апреля в концертном зале Барвиха Luxury Village. Однако девушки из Приморского края в списке конкурсанток, как и два года назад, снова нет. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщила региональный директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк.

К слову, что на финальный кастинг в Москву ездила восемнадцатилетняя студента из Владивостока Елизавета Бойко. Она учится на юриста, занимается воздушной акробатикой и увлекается другими видами спорта. Однако строгому жюри, судя по всему, этого оказалось не достаточно, и Елизавета, к сожалению, в финал не прошла.

Похожая история произошла два года назад. В 2016 году от Приморья на кастинг ездили несколько девушек, организаторы выбрали одну. Она не смогла принять участие в финале по трагическим семейным обстоятельствам, а другую девушку из региона организаторы просто не успевали утвердить.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в прошлом году Приморье болело сразу за двух землячек. На национальном конкурсе красоты «Мисс Россия — 2017» Приморский край представляли девушка из Москвы Анастасия Александрова, а также студентка из Владивостока Лия Селиванова. Однако главные титулы им не достались.

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